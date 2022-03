Tras varias semanas fuera de televisión, Marta Riesco ha vuelto a ponerse delante de las cámaras. La que fuera aspirante a Miss Segovia se ha sentado en el plató de ‘Ya son las ocho‘. Allí ha hablado sin tapujos de su relación con Antonio David Flores, con el que desea contraer matrimonio. Minutos antes le había confesado a Jorge Javier Vázquez que quiere darle el ‘sí, quiero’ al malagueño’. La reaparición de la reportera en la pequeña pantalla nos ha ofrecido grandes perlas. Y es que no solo ha proclamado lo enamorada que está a los cuatro vientos. También ha lanzado un mensaje a Rocío Flores, con la que quiere tender puentes.

«Estoy aquí para cuando me necesite»

«Solo tengo buenas palabras para ella, estoy aquí para cuando ella quiera, para cuando me necesite», le ha dicho a Sonsoles Ónega. «Estoy feliz y siento que no todo el mundo se alegre por mí. Estoy súper contenta. El amor es amor… El tiempo pondrá a todo el mundo en su sitio. Solo quiero decir que yo pienso de ella cosas maravillosas y espero que ella reme a favor y recordar que el amor nunca es algo malo». Sus palabras se producen después de que la joven haya asegurado en ‘El programa de Ana Rosa’ que no tiene ninguna intención de entablar relación con contacto con ella. Su gesto manifiesta un claro interés por acercarse a la hija mayor del que fuera guardia civil

«Hay cosas que no se pueden negar. Solo hay que verme la cara de que estoy contenta en mi vida y eso es porque estoy contenta», reconocía la joven. Llevaba semanas en silencio y este miércoles, repentinamente, ha hablado de todo cuanto se le ha preguntado. ¡Y de qué manera! Pletórica. Eufórica. Exaltada. Encantada de estar ahí. Y con un chute extra de «oxitocina», tal y como ha comentado su compañero Miguel Ángel Nicolás. Tras un largo periodo intentando mantenerse al margen del foco mediático, la periodista ha regresado con un entusiasmo hiperbólico. Como quien se baja de una montaña rusa y aún le dura el subidón de adrenalina…

Marta ha agradecido que la hayan llamado para intervenir en el programa de Telecinco porque llevaba tiempo alejada del trabajo. De ahora en adelante le gustaría «seguir haciendo mis reportajes, cosas que tengan que ver con el entretenimiento, pero no quiero exponerme de esta manera». Tiene claro que le gustaría seguir trabajando, pero sin convertirse en un personaje público: «Me encantaría seguir en mi productora a pesar de lo que se ha dicho y de los novios que me han sacado. Me siento con fuerza y espero que se me sigan dando las oportunidades.

«He llegado aquí por mí misma y porque tengo talento»

También ha hecho un alegato a favor de sí misma y de la carrera que se ha labrado en los medios de comunicación por méritos propios: «Llevo más de 15 años ejerciendo mi profesión de periodista. He llegado aquí por mí misma y porque tengo talento en ciertas cosas. Que se diga que estoy aquí porque estoy con una persona conocida me parece el peor argumento». De su posible paso por un ‘reality’ de la cadena ha dicho que no le interesa en absoluto: «No me veo capacitada para ir a ‘Supervivientes. No me llama la atención».

