Marta Riesco se ha desarrollado mediáticamente desde que sale con Antonio David Flores entre rumores. Primero fueron las especulaciones sobre si estaba o no con el ex de Rocío Carrasco y Olga Moreno. Cuando se confirmaron, los rumores comenzaron a hablar de crisis entre ellos, de si vivían o no bajo el mismo techo, de si le ha afectado o no profesionalmente y, más recientemente, sobre sus supuestos planes de boda para antes de que finalice el presente año. De ser así, Marta Riesco y Antonio David Flores tendrían tan solo cinco meses para preparar todos los detalles de su paso por la vicaría. Algo sobre lo que ha hablado sin reparo alguno la periodista, confesando que en sus planes de futuro está vestir de blanco y jurarle amor eterno al ex guardia civil. Ella lo tiene claro, habrá boda, pero este enlace no será en 2022, como así se ha asegurado en diversos medios en los últimos días.

Vídeo: Europa Press

La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ya no se esconde y grita a los cuatro vientos que está enamorada de Antonio David Flores. No solo ahora en una entrevista concedida en su última aparición pública en un photocall, sino también en sus redes sociales, donde cada vez más comparte los románticos planes que realiza con su chico y da cuenta de las muestras de amor que ambos se dedican. Pero quizá ahora, en el vídeo que acompaña a estas líneas, ha sido más rotunda que nunca a la hora de explicar lo que siente y los sueños que desea cumplir al lado de su novio, porque se declara “loca de amor”.

“Yo lo quiero todo, Antonio David Flores, lo quiero todo contigo. Me hace gracia, pero es verdad, yo me quiero casar, quiero tener hijos, estoy súper enamorada, pero lo que me parecería la noticia es que me preguntaras y te dijera que no quiero casarme ni tener hijos. Estoy loca de amor, loca de contenta, los dos enamorados creo que es el paso que vamos a dar, claro que sí, todavía no, pero lo vamos a dar”, dice contundente Marta Riesco, que no se plantea un futuro sin vestir de blanco y jurarle amor eterno a Antonio David Flores con su familia y amigos como testigos de su felicidad. Con ello, ella deja claro que habrá boda sin lugar a dudas, pero no sabe si ese momento llegará antes o después, aunque no este año.

Como decimos, Marta Riesco estaba especialmente cómoda a la hora de hablar sobre aquellas cuestiones que en otros momentos ha preferido callar a modo de secreto. Esta vez, la reportera ha hablado sin tapujos, incluso de su relación actual con Rocío Flores, con la que mantenía una buena amistad hasta que su relación con su padre la decepcionó. Ahora parece que las aguas han vuelto a su cauce y Marta ha hablado con naturalidad sobre los planes de verano que ha hecho con Rocío, entre otras muchas cuestiones. Vea el vídeo, que no tiene desperdicio alguno, y descubre la renovada felicidad de Marta Riesco al redescubrir el amor y encontrar la estabilidad que perdió cuando su historia se convirtió en dominio público.