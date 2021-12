Están siendo días repletos de sentimientos para Kiko Matamoros, que el pasado 27 de diciembre daba la bienvenida a los 65 años. El colaborador de televisión cumplía años y lo hacía con el mejor regalo: su segundo nieto fruto de la relación de su hija, Laura Matamoros, y su yerno, Benji Aparicio. Matamoros se enteró en directo de que su nieto ya había nacido y que era un bebé al que había decidido llamar Benjamín, como su padre. Aunque este fue el regalo más especial para él, ya que siempre compartirá fecha de cumpleaños con su nieto, todavía sigue recibiendo regalos y sigue celebrando esta nueva vuelta al sol. Este miércoles, su novia, Marta López, le tenía preparada una grata sorpresa: pasar un día en el lujoso hotel Mandarín Oriental Ritz, en Madrid.

Cena en un restaurante con estrella Michelín y una experiencia relajante: la apuesta de Marta López

A lo largo de la tarde de este jueves, Marta López ha compartido una galería a través de su perfil de Instagram compartiendo momentos del día anterior: la celebración con Kiko. Escribe lo siguiente: «Varias fotos del día de ayer🎄🥰 Como os puse por stories, le regalé a Kiko un día en el Ritz, y no pudimos estar más a gusto. ✨ Este es 1/3 regalos que le voy a hacer por su cumple, me encanta regalar, ¿A vosotros? «, ha dicho. Pero, hemos buceado en su perfil para conocer más a fondo de que se trataba el lujoso y carísimo regalo que le ha hecho a su pareja por su 65 cumpleaños.

La pareja disfrutó de la gastronomía que ofrece Quique Dacosta en Deessa Restaurante, dentro del propio hotel. Existen dos menús degustación en este lujoso restaurante: el Menú Histórico, que tiene un precio de 180 por persona, 270 si lo queremos con el maridaje. El otro es el Menú Contemporáneo. En esta ocasión, el precio es el mismo. La pareja habría disfrutado de una degustación de deliciosos platós creados por el chef de tres estrellas Michelín.

La modelo tiró la casa por la ventana… ¡y queda más!

Pero la cosa no se quedó ahí. También hubo tiempo para descansar, desconectar y recargar las pilas gracias al Spa que se encuentra en mismo hotel: The Beauty Concept en Mandarin Oriental Ritz, Madrid. Un santuario urbano en el corazón de la ciudad, que incluye sala de tratamientos, piscina cubierta y un gimnasio con toda la tecnología más moderna. En la exclusiva área de tratamientos nuestros clientes podrán disfrutar de una gran selección de terapias holísticas, diseñadas por The Beauty Concept para dejar mente, cuerpo y alma en perfecta armonía. Sin lugar a dudas, una experiencia para todos los sentidos.

Todavía le quedan dos regalos por entregarle la modelo a su pareja. Esperamos con ansía conocerlos. Y es que esperamos que lo compartan con todos nosotros.