1 ¿Qué tal los cuarenta?

Fantásticos. Estoy muy bien conmigo misma, conociéndome, reencontrándome. Me está gustando conocerme.

¿Cómo es esa Marisa con la que te estás encontrando?

Muy interesante. Cada día la voy descubriendo un poco más y me estoy enamorando de ella. Eso antes no me pasaba porque no le daba su espacio, no la escuchaba. Creo que es eso que se llama madurez.