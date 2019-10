13 La enorme preocupación de Toñi Moreno

La gaditana abría ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ con lágrimas en los ojos y casi sin poder hablar: «Hace 30 segundos me he sentado con Nagore y, de repente, hemos leído una información que no está contrastada todavía. Es sobre Teresa Campos. Yo solo espero que no sea verdad», comentaba Toñi, pensando que su gran amiga había fallecido.