Malas noticias para María Teresa Campos. Algunas de sus pertenencias más íntimas, relacionadas con su vida personal y también con la profesional, han aparecido tiradas en un descampado. La noticia se ha dado a conocer esta tarde. Kiko Hernández, colaborador de ‘Sálvame‘ y amigo íntimo de la periodista, anunciaba que se han encontrado con «material muy comprometido» de un famoso. Y se ha hallado, además, de manera “inexplicable” en un lugar donde no debía estar.

Un vecino de Molino de la Hoz, la localidad madrileña en la que vivía la malagueña, paseaba con su perro en un descampado cuando se ha topado con «material comprometido» de ella. “El perro sale corriendo hacia un punto del descampado, empieza a olisquear y se encuentra lo más gordo”, ha contado el colaborador. No se trata de muebles, enseres o cosas viejas o sin valor del que fuera hogar de la comunicadora. Todo lo contrario. Lo que ha aparecido de manera inesperada es documentación, informes médicos, contratos de televisión, pólizas se seguros, imágenes, fotografías personales… En definitiva, un montón de material de alto valor dada la envergadura del personaje al que pertenecen. Carmen Borrego revela nuevos datos del suicidio de su padre: «Necesité ayuda, me quedé traumatizada»

Terelu Campos lleva a su madre, María Teresa Campos, al hospital

Minutos después de que Hernández destapase este hecho, Jorge Javier Vázquez ha llamado por teléfono a Carmen Borrego para ponerla al tanto de lo sucedido. «Para el coche», le ha pedido antes de contarle en directo «el tesoro» de su madre que ha aparecido en medio del campo. «Es absurdo que pare», le contestaba la hija de la Campos. Y, así, le ha soltado la bomba: «En un descampado se han encontrado multitud de documentos y fotografías de tu madre tirados». Hacía referencia a las pertenencias que parecen haber sido tiradas después de que María Teresa hiciese la mudanza de su exclusiva mansión al piso de Aravaca en el que actualmente reside.

«Llevo toda la tarde escuchando esto… ha empezado a llamarme todo el mundo», respondía la andaluza. «Si esto es verdad, las personas que hicieron la mudanza tendrán que responder de ello. Sabéis perfectamente que los documentos no se pueden tirar. Las cajas de fotos las he guardado en un contenedor. Me quedo bastante sorprendida y voy a llamar al responsable para que me dé explicaciones. Espero que no salga ningún documento por la ley de protección da datos, pero tendrán que responder donde tengan que responder», decía, cabreada. «No se pueden tirar documentos sin destruir. Esto se habló con el responsable de la empresa. Nos dijo no os preocupéis que me encargo de esto».

Al parecer, han aparecido tiradas «fotografías de Bigote Arrocet»

«Hay contratos de televisión», puntualizaba el presentador. «Según cuelgue el teléfono con vosotros voy a llamar para pedir explicaciones y esta empresa va a tener un problema grave», insistía la colaboradora. No daba crédito a lo que estaba escuchando. «Me parece una barbaridad que una empresa en la que he confiado haya hecho algo así».

Kiko Hernández intervenía nuevamente para enumerar el material encontrado: «Informes médicos, colonoscopias, contratos de televisión de Telecinco, contratos de televisión de Antena 3, fotografías con Bigote Arrocet, fotografías personales vuestras». Y recriminaba a su compañera por no haber supervisado personalmente la destrucción de documentos de su madre cuando abandonó su residencia: «No tienen que estar en un descampado de Molino de la Hoz». Carmen Borrego se defendía: «A la empresa que hizo la mudanza se le ha dicho ‘esto es para tirar y esto es para destruir’. Eran cosas de tirar, las cosas que se tiran en una mudanza. No hay ninguna fotografía».