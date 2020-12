La ‘influencer’, que ha ingresado este domingo en el hospital, ya tiene a su pequeño Martín en sus brazos.

Después de nueve meses de dulce espera, el primer hijo de María Pombo y Pablo Castellano ya está en brazos de sus orgullosos papás. El pequeño Martín ha nacido este mismo domingo, 27 de diciembre, pocas horas después del ingreso hospitalario de la ‘influencer’. Era el empresario quien compartía vía redes una imagen desde la habitación del hospital donde señalaba que ya estaban listos para recibir a su bebé.

Martín ha nacido a las 18:15 horas y lo ha hecho de parto natural, tal y como ha adelantado HOLA.com. Tanto la madre como el pequeño se encuentran en perfecto estado. Una feliz noticia para el matrimonio en un año totalmente atípico para todos y que se produce cuando María y Pablo llevan año y medio de casados, se dieron el «sí, quiero» en junio de 2019.

La cántabra, siempre activa en redes, ha ido compartiendo día a día su estado de gestación con todos sus seguidores en redes, tiene nada menos que 1,7 millones de usuarios. Hace unos días, confesaba que no sabía si su hijo sería el mayor de la clase o el más pequeño ya que salía de cuentas el 2 de enero de 2020. Finalmente se ha adelantado y se convierte en el mejor regalo de este año de la pandemia.

Un pequeño susto

La ‘influencer’, de 26 años, compartió hace unas semanas un pequeño susto que sufrió cuando acudió a una revisión por el embarazo. El médico le comunicó que su bebé había dejado de crecer. «Está todo bien, pero me ha dicho el ginecólogo que Martín está creciendo a un ritmo muy lento. Me he asustado un poco cuando me ha dicho el ginecólogo que Martín ha dejado de crecer. Me ha dicho que lo peor que puede pasar es que me tengan que inducir el parto para que Martín siga creciendo fuera», contaba.

En su último ‘post’ de Instagram, María Pombo ha publicado una bonita imagen de pareja presumiendo de barriguita. «Mi lotería ✨🤍👶🏼», señalaba. A golpe de ‘click’ ha ido mostrando cómo ha cambiado su figura y la evolución de su embarazo. Ha hecho partícipes a sus seguidores de una etapa muy tierna de su vida con todos los preparativos que conlleva. Ya está todo listo en casa para recibir al nuevo miembro, la cántabra también ha mostrado orgullosa la coqueta habitación que ha preparado para su hijo en la que destaca un cuna blanca con dosel.

El pasado mes de junio, María compartía en redes la feliz noticia: «Llegas para alegrarnos la vida👼🏼. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia… ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más. No has nacido y ya te queremos ✨👼🏼».