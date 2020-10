La presentadora ha compartido una foto de lo más insólita y la reacción de sus amigos y seguidores, no se ha hecho esperar.

María Patiño ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram, compartiendo una foto de lo más insólita. Exceptuando las fotos de la boda con su marido, el actor Ricardo Rodríguez, la presentadora siempre ha evitado subir imágenes de él a sus redes sociales. De hecho, la última fotografía data del 15 de agosto y en ella aparecen los dos vestidos de novios. Sin embargo, la periodista ha roto sus propias reglas y ha querido compartir un tierno momento junto a su chico.

“Mi amor”, escribía junto a un corazón la conductora de “Socialité”, acompañando una imagen en la que se puede ver a la pareja agarrados el uno al otro mientras caminan por la calle. Por todos es conocida la devoción de la Patiño por su marido y también el recelo que tiene sobre mostrar algún detalle de su vida privada. La imagen en cuestión, en tan solo unos minutos, se ha inundado de mensajes de seguidores y amigos que se han alegrado por la periodista. Compañeros de profesión, como Laura Fa y Luis Rollán, han sido de los primeros que en comentar la idílica foto. Piropos a los que se han sumado cantantes como Miguel Poveda.

Se casaron hace un año y no han podido celebrar su enlace en España

Hace un año, la colaboradora nos sorprendía con su boda sorpresa. La presentadora elegía un enclave idílico en Sri Lanka para dar el «sí, quiero» al amor de su vida. Escogió, además, una fecha muy especial para ella, el 15 de agosto, el día de su cumpleaños. Ambos se casaron de blanco, María con un vestido que llevaba la firma de Ion Fiz y sin invitados. Ni amigos ni familiares. Únicamente los novios. A su regreso de las vacaciones, María Patiño confesó sus intenciones de casarse de nuevo en España, unos planes que se han visto truncados debido a la atípica situación que está atravesando el país a consecuencia de la pandemia del coronavirus. «Me caso en 2020. Por la iglesia no, aunque me encantaría ponerme un velo blanco» confesaba. Patiño aseguró en su momento en que haría las cosas como ella creyera conveniente, ya que es su vida, su matrimonio y su relación: «Yo ya lo dije, que voy a hacer las cosas como considero que tengo que hacer».

Su relación con las redes sociales

María Patiño es una mujer hecha a sí misma. Con los años, la periodista se ha convertido en una mujer fuerte y segura de sí misma, a la que no le importan las críticas que pueda recibir por parte de sus `haters´ en las redes sociales. En la actualidad, María es una de las colaboradoras de `Sálvame´ que cuenta con más seguidores en Instagram. Con más de 400 mil seguidores, la andaluza es todo un reclamo para las marcas y se la puede ver de vez en cuando anunciando diferentes tipos de productos o ropa. A pesar de este éxito, no todo es de color de rosa, ya que muchos de sus seguidores no dudan en atacarla cada vez que tienen la oportunidad, críticas que la presentadora de `Socialité´ no duda en contestar una a una, y es que a la Patiño no la calla nadie.