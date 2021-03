Este domingo, pudimos visionar dos nuevos episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. María Patiño se convirtio en protagonista esta noche

Dos nuevos episodios del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, han salido a la luz. Una vez más, este domingo, la audiencia estaba atenta a lo que la hija de Rocío Jurado tenía que contar, incluidos los colaboradores de ‘Sálvame’. Durante su desgarrador testimonio, Rociíto reveló que Antonio David Flores le fue infiel mientras ella estaba embarazada de su segundo hijo, David, y que ella mismo había visto con sus ojos como el que fuera Guardia Civil se estaba «comiendo la boca» con Sonsoles, una camarera de un chiringuito de playa. Un hecho que asegura que conocía todo el mundo e incluso María Patiño.

Rocío Carrasco cuenta la noche que Antonio David Flores le fue infiel durante el segundo embarazo

«Vi a Antonio David comiéndose la boca con la chica. Él me vio… Yo salí corriendo del bar y salgo llorando. Me dio un ataque y me puse a llorar. Me empieza a doler mucho la barriga y empiezo a tener pinchazos, como si fueran contracciones», explicaba Rociíto. «Entré en pánico. Me preguntó: «¿Te quieres ir a casa?». Me dijo que no, que me fuera sola, que él se quedaba con la otra. Me fui sola a las 6 de la mañana. Solo quería irme a mi casa y meterme debajo del edredón. No iba a llamar a nadie y él contaba con eso. Yo ahí fue cuando decidí que iba a separarme de él», continúa.

Rocío Carrasco asegura que todo el mundo lo sabía: «Luego me enteré de que lo sabía todo el pueblo, menos yo. Lo sabía el portero de la discoteca, mis amigos, aquello era voz populi». Incluso se atreve a confesar que la mismísima María Patiño conocía lo que ocurrió ese verano: «Lo sabía María Patiño. Ella lo ha dicho en alguna ocasión, no ha contado todo, pero ella sabía perfectamente lo que estaba pasando. Ella sabe como fue para mí ese verano».

La versión de María Patiño que la pone en el ojo del huracán

Tras estas palabras por parte de Rociíto en prime time, la colaboradora de televisión para dar su versión de los hechos, desmintiendo así lo que la hija de la Jurado había dicho. «Rocío vive y recrea una verdad, pero no como fue«, dice. Patiño ha querido matizar cómo fue ese instante: «Yo lo viví, pero no fue así. No le quiero quitar dolor, maté por demostrar la verdad, logré probarlo. Pasaron los años y pocos nos creyeron. Rocío no recuerda cómo ocurrió todo». Además, ha querido responder a algunos tuiteros sentenciando con esta palabra: «Es falso».

Inevitablemente, María Patiño se puso en el ojo del huracán e incluso llegó a convertirse en Trending Topic. Fueron muchas las críticas que recibió la colaboradora de televisión por haber conocido lo que ocurrió esta noche y no va haberla contado en su momento, además de haber defendido durante años a Antonio David Flores. La opinión pública se le puso en su contra.