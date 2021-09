Tras seis décadas de carrera artística y a punto de cumplir los 82 años, la actriz ha dicho adiós a los escenarios.

Concha Velasco sorprendió a todos el pasado domingo al anunciar su retirada de los escenarios. La actriz decía adiós a más de 60 años de carrera artística en el Teatro Calderón de Valladolid al terminar la representación de ‘La habitación de María’. «Hoy ha sido la última representación que voy a hacer en el teatro. Mis hijos me han pedido que deje de hacer teatro, sobre todo que deje de hacer giras». Con estas palabras, la mítica chica ‘Ye Ye’ abandonaba de manera definitiva los escenarios, dejando atrás una prolífica trayectoria en cine, teatro y televisión.

«Todo llega y es el momento adecuado»

Este miércoles, uno de sus dos hijos, Manuel Carrasco, ha explicado los motivos de su despedida. «Llega un momento en el que hay que irse por la puerta grande. Cuando acepté el encargo de escribir su última función, ‘La habitación de María’, para que la dirigiera José Carlos Plaza y la produjera Jesús Cimarro, sabíamos que estábamos haciendo, con mucho orgullo, la última obra de Concha Velasco. Han pasado los meses y ya se ha despedido en Valladolid», ha dicho en ‘Sálvame‘. «Todo llega y es el momento adecuado».

«Mi madre es un animal escénico. Le encanta el escenario. Le encanta el teatro, las tablas son su vida. Sí que en los últimos meses le dije: ‘Mamá, te prometí que después de ‘La habitación de María’ no solo no te escribiría ninguna más si no que al público, que es soberano, debemos contarle la verdad y decirles que se acabó. Haz otras cosas. Puede hacer cosas en televisión, pero el teatro tiene que terminarse ya», añadía.

«Sigue siendo un reclamo para el público porque la gente la quiere mucho. No solo por lo buena actriz que es, sino porque es muy cercana muy humilde, empatiza mucho con la gente. Esta función ha sido muy especial para despedirse», ha destacado Manuel Velasco.

«Mi madre va a tener una vida muy activa, va a seguir haciendo cosas», dice Manuel Velasco

Concha Velasco, que cumplirá 82 años el próximo mes de noviembre, ha cerrado su larga carrera artística tras hacer realidad un sueño: pisar de nuevo las tablas tras la pandemia. Y es que, según su hijo, «el gran drama» que vivió la vallisoletana se produjo al ver que el montaje teatral que estaba escrito específicamente para ella tuvo que ser parado por el confinamiento. Superados los peores días de la pandemia, la actriz se metía de lleno en el trabajo. Pero sus hijos han decidido que ha llegado la hora de bajar el ritmo. «Ahora va a estar en casa con su familia, va a poder ir al teatro, va a poder salir a la calle con sus hijos, con su nieto, con su perrita. Va a tener una vida muy activa, va a seguir haciendo cosas. Lo que no va a seguir haciendo es teatro», ha destacado Manuel.

«Quiero que esté en Madrid, no quiero que esté en un hotel», ha añadido el escritor y guionista, quien ha dejado claro que debido la avanzada edad de su progenitora no está en condiciones de seguir haciendo giras por toda España.

🖥 AMPLIACIÓN | Así ha sido la emotiva despedida de Concha Velasco del público de Valladolid: “Que sean ustedes muy felices y hasta siempre”. La actriz abandona las giras teatrales por petición de sus hijos. @rtvenoticias Puedes verlo aquí.👇 pic.twitter.com/83FCG9cjam — RTVECastillayLeon (@RTVEcyl) September 5, 2021

Poco antes de que anunciara su retirada, Concha Velasco realizó unas declaraciones en los medios de comunicación que hicieron saltar todas las alarmas. Según explicaba, atraviesa una etapa de dificultades económicas y tiene graves problemas de liquidez. «Tuve que vender cosas de mi casa, como la cubertería, para comprar en la farmacia», relataba.

Manuel ha desmentido que Concha Velasco atraviese problemas económicos: «Vive como debe vivir»

Ante sus comentarios, Manuel aclaraba que esta no sabía bien lo que decía. “Yo también tengo tías que son mayores y cuando voy a comer con ellas de repente me dicen unas cosas que bueno, no trasciende porque son personas anónimas y no lo ponemos en un titular, es una cosa que ha dicho en un momento determinado. Le estamos pidiendo peras al olmo. Para mí es la mejor actriz de su generación, no le podemos pedirle que encima sea la persona que mejor hace declaraciones, le mejor gestora, no podemos pedirle la perfección, eso no existe”, apuntaba. Asimismo, dejaba claro que «vive en un piso maravilloso. Es de alquiler, en un barrio que está bien, tiene piscina, está bien… vive como debe vivir una mujer tan maravillosa, como ella».