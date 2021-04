Manolo Santana ha reaparecido ante los medios de comunicación y lo ha hecho con serias dificultades para andar, lo que ha hecho saltar todas las alarmas.

A comienzos de enero saltaron todas las alarmas en torno a Manolo Santana. El estado de salud del tenista no era óptimo según un trabajador de su club de tenis, tanto es así que aseguró que no podía hablar y que estaba en una situación lamentable. Por su parte, desde la dirección del Mutua Madrid Open lo desmintieron, siendo ahora cuando el exdeportista ha reaparecido ante los medios de comunicación. Junto a su mujer Claudia y sin querer hacer declaraciones, lo cierto es que tiene serias dificultades para andar, lo que llamó la atención de los presentes.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que hace cuatro meses desde la Mutua, donde él ejerce de presidente honorífico del Mutua Madrid Open, explicaron que Manolo Santana no había experimentado ningún cambio en su salud y que seguía desempeñando su trabajo, hay quien le ve delicado. A sus 82 años, el tenista fue visto hace tan solo unas semanas en una imagen junto a otra leyenda como es Björn Borg, con quien se fotografió. Mientras él permanece en silencio sobre cómo se encuentra y prefiere no dar detalles al respecto, quien sí se pronunció sobre ello a comienzos de año fue su expareja, Mila Ximénez. Aunque no profundizó en cómo se encontraba, lo que sí expresó fue la pesadumbre que verle así le provocaba. «Me estremece pensar que está en una mala situación, pero está como quiere estar y donde quiere estar. Decidió hace mucho tiempo tener esa vida, esa relación«, comentó la periodista en ‘Sálvame’.

Cuando sonaron con fuerza algunas informaciones fue tanto en el año 2017 como en el 2018. Primero, en el 2017, preocupó mucho su estado de salud y fue unos meses más tarde cuando se publicó que Manolo Santana había ingresado para ser intervenido de una hernia inguinal. No obstante, esta operación quirúrgica no le supuso ninguna complicación y salió todo a la perfección.