Maluma y su novia arquitecta esperan su primer hijo

Maluma se ha convertido en uno de los cantantes más exitosos del panorama musical actual. Ha colaborado con lo más nutrido de la industria, incluida Shakira. Pero su nombre ya es mundialmente conocido sin necesidad de que le vinculen con ningún otro artista. No en vano, no hay discoteca nacional ni más allá de nuestras fronteras que se precie en la que no suene una canción suya y la gente coree a viva voz el tema. El colombiano ha vivido un año muy intenso. La muerte de su "hermanito menor" le sumió en una profunda tristeza de la se recupera poco a poco. Algo tendrá que ver en esa recuperación la noticia sobre su futura paternidad junto a su pareja Susana Gómez.

El cantante de reguetón será padre a principios de 2024. Así lo han desvelado Laura Fa y Lorena Vázquez en el podcast 'Mamarazzis'. Una noticia que ha pillado a todos por sorpresa porque, hasta hace poco, se conocía la "formalidad" que caracteriza la relación que Maluma mantiene con Susana Gómez. Un noviazgo que, en realidad, ni es reciente (llevan dos años juntos) ni es algo desconocido por el círculo más próximo de ambos.

La pareja del colombiano, nacido en Medellín, es arquitecta y totalmente ajena al mundo del espectáculo. Muy reacia a publicitar su vida privada en redes sociales, son pocas las imágenes que han trascendido de Maluma y su chica juntos. De hecho, solo hace falta revisar rápidamente el Instagram oficial del intérprete de 'Cuatro babys' para evidenciar que apenas existen fotos de Susana. En la última, la joven de 29 años aparece por detrás de su chico y tapada casi por completo por este. "Loquito por ti" ,le escribe él en la publicación.

"Están los dos muy ilusionados", han confirmado desde el podcast. Ninguno de los dos ha confirmado por el momento la noticia de su futura paternidad ni se espera que lo hagan hasta que "el embarazo esté más avanzado". Según las periodistas, que han puesto la información en boca de una persona muy cercana a Maluma, la pareja quiere llevar este embarazo en la más absoluta intimidad y discreción. "Susana no quiere que se especule con su embarazo, de ahí la última foto que ha publicado el cantante en sus redes en la que apenas se la ve", explicaban las presentadoras del formato.

El bebé que nacerá el próximo año será el primero para ambos. La pareja lleva junta desde finales de 2021 tras mantener una amistad durante años. "Tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío”, se sinceró Maluma en un concierto reciente. De confirmarse la noticia, Maluma y su chica, también colombiana, sellarán su amor para siempre con un nuevo miembro de la familia.