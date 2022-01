Desde que saliera a la luz la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco, la reportera de ‘El programa de AR’ se ha convertido en personaje de interés informativo. Este martes, protagonizaba un encontronazo con Anabel Pantoja donde anunciaba que había demandado a la sobrina de Isabel Pantoja. Esta aparición estelar en ‘Sálvame’ supuso que su productora le diera un toque de atención y regresara a Madrid tras cubrir desde Vitoria la ruptura de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. Esta tarde del miércoles, llegaba a su puesto de trabajo y se encontraba en los pasillos de Telecinco con Kiko Hernández, con quien tuvo un encontronazo hace unos días. Sin embargo, la periodista no se imaginaba el momento «tierra trágame» que iba a vivir por culpa de su madre.

Kiko Hernández habla en directo con la madre de Marta Riesco

La madre de Marta Riesco ha hablado en directo con Kiko Hernández. El colaborador de televisión le ha preguntado en directo que si le gustaba Antonio David Flores como yerno. La madre de la periodista no ha dudado ni un momento en su respuesta: «NO«. Así de clara y rotunda se ha mostrado la progenitora de Marta, quien asegura que no le gusta como yerno el ex de Rocío Carrasco. Al escuchar las palabras de su madre, Riesco le ha quitado rápido el móvil a Kiko y ha intentado encubrir a su madre: «No te está escuchando bien», «no ha dicho eso», «no te ha entendido»… se excusaba la periodista con una risa nerviosa.

Marta Riesco no se imaginaba esa declaración por parte de su madre en pleno directo. Ha intentado defender su postura pero su respuesta ha sido clara: «NO». Kiko ha querido seguir hablando con ella, pero la periodista se lo ha impedido asegurando que su progenitora no había entendido la pregunta porque se escuchaba bien. Además, la periodista ha asegurado que su familia va a estar con ella siempre y le va apoyar tome la decisión que tome. ¿Cómo sentará esta declaración a Antonio David Flores?

No es la primera vez que la progenitora de la periodista se pronuncia sobre la relación de su hija y Antonio David

Lo cierto es que no es la primera vez que la progenitora de Marta Riesco habla de manera negativa de su yerno. Al conocer de la noticia de su hija con Antonio David Flores, ya le avisó de que le iba a traer muchos problemas. Así lo contó la propia Marta hace unos días: «Al final las madres esperan que sus hijas estén con las personas que ellas consideran que están idealizados. Entonces cuando yo le empecé a contar la realidad de lo que me estaba pasando, pues al principio evidentemente me dijo que «no», que «vas a tener muchísimos problemas»», dijo por aquel entonces. Ahora, vuelve a hacer hincapié en que «no» le gusta Antonio David para su hija.