Lydia Lozano ha acudido al estadio del hospital Isabel Zendal para ponerse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus para conseguir la inmunidad

Poco a poco, la población española está consiguiendo la inmunidad contra el coronavirus para acabar así de manera definitiva con la pandemia. La última en vacunarse ha sido Lydia Lozano. Fue la propia periodista quien anunció la feliz noticia y este martes en la mañana, la colaboradora de televisión acudía al hospital Isabel Zendal, uno de los lugares donde se está llevando a cabo la vacunación masiva en Madrid junto al Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid. Lydia ya respira tranquila después de recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Hemos podido ser testigos del feliz momento de la periodista, que hace unos meses vio como su hermano perdía la vida por culpa de esta enfermedad. Podéis ver las imágenes de la colaboradora vacunándose en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Lydia Lozano llegaba a la hora que le pertenecía y ha guardado el turno pacientemente hasta que llegara el momento de ponerse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Tras ponerse la vacuna, la colaboradora de televisión ha esperado el tiempo suficiente para ver si tuviera ninguna reacción alérgica u efecto secundario y al ver que todo ha salido bien, ha salido de las instalaciones muy contenta tras vacunarse contra el covid. «Pues ha ido muy bien, es maravilloso porque es súper rápido lo que pasa es que se tarda más porque no te dejan irte porque te tienes que sentar diez minutos, quince y tal, pero está montado que te mueres», ha asegurado Lydia Lozano quien ha recibido la vacuna ‘Astrazeneca‘.

A Lydia Lozano le han puesto la vacuna ‘Astrazeneca’

Lydia Lozano ha asegurado que no le importaba la vacuna que le pusieran porque quería inmunizarse contra el covid: «Sí, además cuando he dicho la Astra me ha dicho ¿no se quiere pinchar? Y le he dicho que por supuesto que me quiero pinchar. Nada, nada, ha estado estupendo. Es la primera dosis y luego me han dicho que tardarían siete semanas en esto«, ha comentado la periodista.

La periodista pide a la población que acudan a vacunarse contra el coronavirus

La colaboradora de televisión ha asegurado que no estaba nerviosa por ponerse la vacuna contra el coronavirus: «No, lo que pasa es que es algo nuevo, ves muchas colas, te asustas y dices Dios mío, pero mira, es que he entrado y he salido. Es maravilloso«, cuenta. Ha asegurado que se encuentra muy bien y revelado que su madre ya está inmunizada y que pareja, Charly, también le han puesto la primera dosis de la vacuna contra la covid-19. Lydia Lozano ha querido hacer una petición a la población para que acudan a su cita para vacunarse.