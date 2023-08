Toda la verdad sobre el estado de salud de Luis Miguel: “Habrá más visitas a un hospital”

Luis Miguel sí pasó por un hospital en Chile el pasado 22 de agosto, pero no fue ingresado, tal y como indicó la prensa del país. Y no será la última vez que el conocido como 'El Sol de México' visite un hospital durante su gira 'Tour 2023'. Según ha podido saber Revista SEMANA en exclusiva, esta no ha sido la primera ni la última vez que le veamos entrar en un centro hospitalario para someterse a un chequeo. Te contamos toda la verdad sobre su estado de salud y el motivo por el que ha tomado esta decisión.

Todas las alarmas encendidas por el ¿delicado? estado de salud de Luis Miguel

El artista vive un momento muy dulce, en lo profesional y en lo personal. Está inmerso en una gira latinoamericana, con parada en Estados Unidos, con la que está cosechando un éxito sin precedentes. Inició el 3 de agosto en Buenos Aires y terminará el 20 de diciembre en el D.F, capital de su México lindo. Su novia, Paloma Cuevas, no se separa de él, ni lo hará hasta que las hijas que tiene en común con Enrique Ponce empiecen el colegio. Las dos niñas del exmatrimonio acompañan a su madre y su chico en esta gira mundial que ha dado para mucho. Incluso para que se especule sobre el delicado estado de salud de Luis Miguel.

El martes se encendían todas las alarmas después de que varios medios chilenos informaran de que Miki, como le llaman cariñosamente quienes le conocen, estaba ingresado en un hospital de Santiago de Chile. ¿El motivo? Un severo cuadro gripal y por fiebre que ponía en jaque las próximas fechas de su gira. Un varapalo para todos sus seguidores que veían peligrar su reencuentro con Luis Miguel, alejado de los escenarios desde 2019. Desde SEMANA confirmamos que nada más lejos de la realidad.

"Se tiene que cuidar. Se hace revisiones y tratamientos con sus médicos de confianza", dice una persona próxima a Luis Miguel a SEMANA

Así nos lo ha hecho llegar una persona próxima al entorno más íntimo del cantante. "No va a ser ni la primer ni la ultima vez que se le vea entrando en un hospital y que se vaya a a hablar de su salud", señala. De hecho, el intérprete de 'La incondicional' ya recibió asistencia médica durante su estancia en Argentina, aunque no trascendió. "En este caso, recibió la visita de un médico de confianza en el hotel en el que se hospedó en Buenos Aires durante los días que tenía conciertos en el país", indica esta fuente.

Aunque se ha especulado mucho sobre su evidente delgadez, el parte más que tranquilizador es que Luis Miguel se encuentra bien. El motivo de estas idas y venidas a los médicos no sería otro que el de hacerse revisiones rutinarias de las cuerdas vocales y de la presión arterial. "Hay que entender que es un cantante profesional. La comparación sería con un deportista de élite: lo da todo en sus conciertos durante más de dos horas y la agenda cerrada para esta gira es inmensa. Se tiene que cuidar. Se hace revisiones y tratamientos con sus médicos de confianza y en clínicas de referencia allí donde va", concluye esta persona que añade que, "el tal ingreso en Chile nunca existió".

Una relación más que consolidada con Paloma Cuevas

Aunque Paloma Cuevas y Luis Miguel siempre se han caracterizado por llevar su relación con la máxima discreción, no pueden esconder el buen momento que viven. Hasta ahora, eran pocas las veces que se dejaban ver juntos y qué decir de fotografiarse en el mismo espacio. Aunque no se exponen, tampoco se esconden, evidenciando que su historia de amor va viento en popa.

Algo ha cambiado en la actitud de la pareja desde que la ex de Enrique Ponce decidiera acompañar a su novio en su gira internacional. Hasta el punto que el Sol de México no dudó en homenajear a su chica durante un concierto en Buenos Aires, cantándole solo a ella y repitiendo varias veces su nombre a todo pulmón.