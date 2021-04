Lola Ortiz ha utilizado sus redes sociales para mandar un mensaje de ánimo a su pareja, Luis Ojeda Suárez, quien falleció hace solo unos días.

«Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado. Luis ya no está con nosotros. Estoy completamente destrozada. No sé cómo sobrellevar algo así. El 23 de abril ha sido el día más triste de toda mi vida. Se fue la persona que quería con todo mi alma. Y ahora ya no está. Se me rompió el corazón en pedazos». Así confirmó Lola Ortiz el fallecimiento de su pareja, Luis Ojeda Suárez, a los 20 años en sus redes sociales. Solo días antes presumían del amor que sentían el uno por el otro, sin embargo, el fallecimiento del deportista truncaba de lleno todos sus planes. Completamente rota tras su muerte, la que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha ido agradeciendo estos días el calor de sus seguidores en Instagram, vía en la que ha mandado un tierno mensaje al que ha sido su novio.

«Lo más grande que te puede suceder es que ames y seas correspondido», escribe la canaria junto a un corazón y una estrella. Así agradece al que ha sido el amor de su vida el tiempo que ambos han pasado juntos, un dolor irrefrenable al que le está costando mucho hacer frente. A pesar de su positividad y de que siempre le acompaña una enorme sonrisa, la pérdida de Luis ha provocado en ella una desazón inexplicable. Más aún si se tiene en cuenta que hace tan solo un año sufrió otro tremendo golpe: la muerte de su padre por un cáncer de próstata que no se había tratado. Aunque hace algunos meses reveló que acababa de comprarse una vivienda en su tierra y que ese era uno de los días más bonitos de su vida, en este momento a Lola le toca afrontar una etapa durísima.

Para ella Luis será su ángel de la guarda y así lo ha repetido desde que falleciera hace algunos días. Aunque hay todavía muchas incógnitas en torno a su fallecimiento, lo cierto es que hay un sinfín de mensajes de condolencia que lamentan su muerte. Luis Ojeda era muy querido por su entorno, al igual que por Lola y eso ha dejado a todos completamente destrozados. Fue el equipo de fútbol de Las Palmas quien también dio la noticia a sus aficionados: «Consternados por el repentino fallecimiento de Luis, canterano que formó parte de nuestro equipo juvenil durante dos temporadas. Mostramos nuestro más profundo pésame a sus familiares, amigos y a toda la familia. Descanse en paz».