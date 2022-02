No estamos muy acostumbrados a que Leiva cuente ciertos aspectos de su vida privada. Sin embargo, ahora ha dado el paso definitivo para hablar de uno de los episodios más duros de su vida. Y es que a los 12 años tuvo un accidente en el que perdió la visión total de su ojo izquierdo. Pero eso sí, dejó claro que no supuso un problema para él, pero sí para sus padres.

«Para ellos fue una cosa muy traumática, pero no para mí», ha desvelado el cantante en la entrevista que ha dado en un podcast ‘Farid y Diego’. Esto le pasó por haber sido un «niño muy inquieto». Y es que durante su infancia tuvo dos percances muy seguidos el uno del otro. Cuando iba con un skate, se cayó, lo que provocó que se rompiera el brazo. Después ocurrió lo del ojo, del que perdió la visión por culpa de una pistola de perdigones.

«Automáticamente dejé de ver con ese ojo para siempre, pero yo lo único que quería era salir del hospital para jugar a la pelota. Que me dijeran que no iba a ver más pues no tenía esa dimensión. Yo no podía hacerme cargo de eso, así que automáticamente salí porque yo quería vivir», ha seguido contando sobre cómo se tomó este accidente.

Un accidente que le hizo perder la visión total de un ojo