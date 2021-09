Laura Matamoros se encuentra disfrutando de su segundo embarazo. Ahora, habla del peso que cogió durante el primer embarazo y revela cuánto lleva hata ahora

Laura Matamoros está viviendo una dulce etapa. La influencer se encuentra disfrutando de su segundo embarazo, fruto de su relación con Benji Aparicio. Si bien conocieron la noticia durante su ruptura, ahora están más unidos que nunca y disfrutando de este momento. Laura se encuentra en el tercer trimestre de embarazo y está previsto que dé a luz este otoño pero mientras tanto nos revela algunas cosas de su estado de buena esperanza. Ahora, nos ha confesado los kilos que ha cogido durante la espera del segundo niño. Y es que ella mismo reveló que el bebé que espera será también un niño, por lo que se convertirá en el compañero de juegos perfecto de Matías. Ahora, confiesa que ha engordado 9 kilos y cuál es el objetivo que se ha puesto y qué está haciendo para conseguirlo.

Laura Matamoros cogió 30 kilos durante su primer embarazo

Hace unos días, Laura Matamoros desveló que había cogido nada más y nada menos que 30 kilos durante el primer embarazo. Algo por lo que fue muy criticada, ya que fueron muchos los kilos y no daba una imagen saludable de cara a otras mujeres que estén esperando también a un bebé. «El otro día conté que con mi primer embarazo engordé 30 kilos y tuve una lluvia de críticas alucinante con respecto a eso porque no podía contar que yo había engordado 30 kilos porque no doy imagen para las embarazadas porque eso es malo para la salud, bla, bla, bla… «, ha comenzado explicando.

«Sí que es verdad que no es lo más recomendable pero hay muchos factores. Entre ellos la retención de líquidos. Deciros que nada más dar a luz adelgacé 15 kilos. O sea sí, estaría hinchadita de líquido pero independientemente de eso en este llevo 9 kilos. Me estoy intentado cuidar mucho. Os lo estoy intentando transmitir de la mejor manera posible y es cuidando la alimentación, haciendo ejercicio y la verdad es que estoy muy contenta. Me he puesto el objetivo de solo engordar 12 kilos», ha confesado.

La rutina de la influencer para conseguir su objetivo de peso

Aunque el primer embarazo no fue fácil para ella, Laura Matamoros está poniendo todo de su parte para conseguir el objetivo de tan solo coger 15 kilos. Por este motivo, se ha puesto en manos de los profesionales para hacer ejercicio desde casa. A través de una APP ha logrado poder hacer clases y seguir manteniéndose en forma. Además, ella misma ha revelado que está cuidando su alimentación para conseguir su objetivo de aumento de peso durante esta etapa tan dulce. Lo cierto es que a pesar de que Laura Matamoros se cuida, también se da algún que otro capricho cuando le apetece. De hecho, le hemos visto salir a disfrutar de una agradable velada en restaurantes en alguna que otra ocasión.