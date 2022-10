En medio de una etapa de profundos cambios en su vida, Laura Escanes ha querido mostrar los últimos tatuajes que ha grabado en su piel. La ex de Risto Mejide ha compartido algunas imágenes en redes de estos cuatro que se ha hecho recientemente, también ha añadido el importante significado que poseen. Tiene uno muy especial, una «lunita», dedicado a su hija Roma. «Te quiero hasta la luna», indicaba.

Cuatro ‘tattoos’ que Laura Escanes ha querido que se encuentren en su brazo izquierdo. También se ha grabado el sexto planeta del sistema solar, Saturno, junto a una gran amiga, Gemma Pinto. Ambas tienen el mismo tatuaje en idéntico lugar. Otro de sus nuevos tatuajes es el número 111. Aunque la joven no ha explicado su significado, está asociado al flujo de energía. Simboliza un nuevo despertar en la persona. Una etapa que la ‘influencer’, sin duda, está atravesando tras su reciente separación del padre de su hija, Risto Mejide.

Los tatuajes con significado de Laura Escanes

También ha incluido una cita en inglés que ha extraído de la canción ‘Volcano’ de uno de sus artistas favoritos, Damien Rice. La traducción dice lo siguiente: «Me das millas y millas de montañas y te pido el mar”. Todos los tatuajes son muy significativos aunque el más especial es el que dedica a su única hija, Roma. Una media luna para manifestar su amor incondicional por la niña. «T’estimo fins la lluna», señalaba en catalán o lo que es lo mismo, «Te quiero hasta la luna».

Hace tan solo unos días que Laura Escanes compartió uno de sus posts más difíciles. La ‘influencer’ quiso confirmar su separación de Risto Mejide. «Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días», afirmaba. También agradecía al presentador haber sido su compañero durante esta etapa. «Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creado nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor».