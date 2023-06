Las clases más “raras” a las que se ha apuntado Tamara Falcó para estar en forma

Tamara Falcó reaparece en televisión en plena estancia en la Clínica Buchinger para perder peso antes de su boda. Esta semana se conocía que la Marquesa de Griñón y su madre, Isabel Preysler, han optado por un tratamiento intensivo enfocado en la dieta del ayuno de cara al 8 de julio. Esta noche en 'El Hormiguero' se ponía sobre la mesa las clases más raras a las que sus colaboradores se habían apuntado. La colaboradora desvelaba cuáles eran las suyas, para sorpresa de todos.

Pablo Motos conocía ya una de ellas pero quiso que fuera ella la que lo explicara por lo diferente de la situación. "Una amiga tenía una barra de pole dance y me intentó convencer de aprender pero no lo veo", les reconoce. Las risas no tardaron en aparecer porque no sería la primera apuesta que harían sobre su compañera. "Después vi la película de Jennifer López y me arrepentí", bromea. Para estar en forma no solo optó por este deporte. Lo intentó también con una clase grupal, sin mucho éxito: "Me apunté a zumba y era un despropósito". Su nula coordinación impidió que pudiera continuar el aprendizaje y que se lanzara a otra cosa. "Todos iban a la derecha y yo a la izquierda. Es muy desagradable, me tuve que meter a spinning", desvela.

Con lo que ha tenido éxito, aunque muchos no lo creían es con la cocina, conocimientos fundamentales que aplicar en el día a día para una dieta sana y equilibrada. Tamara Falcó se convirtió en la ganadora de la cuarta edición de 'MasterChef Celebrity' para sorpresa de sus compañeros, familia y jueces. Tal es la pasión que desarrolló por los fogones que luego disfrutó de un plan de estudios exclusivo, premio del programa, en la prestigiosa escuela Le Cordon Blue Madrid donde recibió su diploma acreditativo como profesional de la cocina.

Tamara Falcó siempre que se ha tratado el tema del peso se ha mostrado tajante. Así lo hizo hace una semana cuando la posibilidad de acceder a una clínica para ello se colocaba en el debate público. La Marquesa de Griñón querría perder 10 kilos y con el tiempo corriendo en contra por la cercanía de su boda habría optado por un tratamiento centrado en el ayuno. "Están todo el día diciéndome que voy a perder kilos para la boda. ¡Piérdalos usted!", le decía a aquellos que señalaban que tendría que plantearse esta opción. La hija de Isabel Preysler tendrá un vestido diseñado para ella, de forma exclusiva, de la firma Carolina Herrera y no ve necesidad alguna de tener que hacer caso a estos comentarios.

"Estoy en mi normopeso, puedo estar más delgada o menos pero, si el traje me lo están haciendo a medida, por qué tengo que perder kilos. Nadie le ha preguntado a Íñigo, mi prometido, si va a perder 10 kilos. Es que claro...", asumió dejando claro cuál era su parecer. Está maravillada con todo lo que sucede y nada ni nadie va a empañar su felicidad: "Es verdad que estoy viviendo un momento pletórico y todo lo que me dicen...". Wes Gordon es el diseñador que está detrás de sus trajes para la boda y nunca le ha puesto impedimentos para ninguna de las ideas de su "vestido soñado". Ese vestido que no pudo encontrar junto a Sophie et Voilà y que terminó con la Marquesa de Griñón viajando a toda prisa a Nueva York para comenzar uno nuevo.