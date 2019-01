3 Ana Rosa Quintana desveló que sufrió cáncer hace ochos años

El 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Ana Rosa Quintana anunció en directo que ella había sufrido un cáncer de mama hace ochos años. Una noticia que pilló por sorpresa a todos. “Hace ocho años me diagnosticaron un tumor de mama. No era de los más peligrosos, era de categoría uno, pero tuve que luchar contra ello”, empezó diciendo. “Llevo 8 años pensado en contarlo y por pudor y por otros motivos no lo he hecho hasta ahora, pero creo que es importante que yo lo cuente porque ya ha pasado. Hace 8 años, yo estaba haciendo este programa, tuve un tumor de mama. En julio me lo diagnosticaron, era el año 2010, empezaba mis vacaciones, me operaron el 2 de agosto”, terminó diciendo.