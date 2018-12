La familia de Mª Jesús Ruiz le ha dado la espalda en Navidad

7 La modelo apareció en público tras la polémica con Gil Silgado

“Espero que para la semana que viene todo se arregle. Si no os llamaré a cualquiera de vosotros para que me alojéis porque estoy “homeless”. Me lo tomo a cachondeo pero lo estoy pasando horrible”, dijo visiblemente nerviosa. Mª Jesús Ruiz también desveló cómo ha pasado sus anteriores navidades junto a los suyos: “En mi casa se celebra comiendo y bebiendo, bailando y cantando. Como en todas las casas”, dijo.

La modelo aseguró que no se tomó muy enserio la pelea con su madre porque “Sé que mi pilar más grande es mi familia y con la que me arropo y me apoyo. Entonces yo sé perfectamente que me voy arreglar, porque además nosotros somos una piña“.

