La casa en la que Miguel Bosé ha sido asaltado ¿propiedad de una mujer en busca y captura?

Miguel Bosé sufrió el pasado 18 de agosto una terrible pesadilla. 10 encapuchados entraron mientras él y sus hijos se encontraban en su mansión de México, asalto en el que le sustrajeron joyas, dinero en efectivo e incluso su propio coche. A pesar del terrible susto, el artista todavía no ha presentado una denuncia formal ante la Policía. De hecho, no ha dejado que las autoridades entren en la vivienda en la que reside para investigar su caso, una decisión que llama poderosamente la atención. Aunque hay quien cree que puede no haber dado el paso "por miedo a futuras represalias" por parte de la banda, hay otra teoría sobre la mesa: la identidad de la verdadera dueña de la casa. Según cuentan, la vivienda en la que han tenido lugar los hechos, pertenece a Inés Gómez Mont, una presentadora que actualmente se encuentra en busca y captura.

Todos los detalles de la casa en la que vive Miguel Bosé en México

La comunicadora mexicana de la que se habla fue acusada de fraude fiscal y desde el año 2017 la policía trata de dar con ella. Se le relacionó con una red de malversación de fondos y blanqueo de capitales y, aunque ella lo ha negado y se ha declarado inocente, escapó para no entrar en prisión. Ahora se ha descubierto que la casa en la que Miguel Bosé y sus pequeños fueron maniatados mientras les robaban, podría ser de esta presentadora que está en el punto de mira de la justicia. La información desvelada en el espacio 'El precio de la fama' podría explicar, en parte, la razón por la que el intérprete de 'Amante bandido' no ha dado el paso todavía.

Por contra, hay quien niega estos datos. El periodista Arturo Ángel desmiente que esta casa sea de la mujer anteriormente mencionada, sino de un familiar de la presentadora. “Les puedo confirmar que la casa en la que Miguel Bosé fue asaltado no es de su propiedad, pero tampoco es de Inés Gómez Mont. Es de un integrante distinto de la familia de esta última”, ha dicho. Datos sobre los que Miguel Bosé ha preferido no pronunciarse, a diferencia que del asalto que sí lo confirmó en sus redes sociales, donde encumbró la valentía que había acompañado a sus hijos cuando varios ladrones irrumpieron en su residencia.

La casa en la que Miguel Bosé ha sido robado en México está ubicada en la urbanización Rancho San Francisco, la cual cuenta con un amplio equipo de seguridad que incluso va armado. Este fue burlado por la banda, al igual que el contratado por el propio cantante en su mansión, siendo a través de un punto ciego desde donde pudieron acceder. "Es una casa impresionantemente bella, me comentan que esa es la única que colinda o que da al lado de una barranca y da a la calle, las otras casas son internas, es decir no dan a la calle, no dan a un terreno", explican.

Las cámaras de la propiedad grabaron a los encapuchados, prueba de ello, algunas imágenes que circulan por la Red. En ellas se puede ver a varios integrantes completamente cubiertos mientras portan varias bolsas en las que probablemente llevaban su botín.

4 habitaciones, 4 baños y 4 aseos

El lugar en el que ha sucedido todo tiene muchísimo espacio. Él, de momento, se niega a abandonarlo, al igual que el país, pues no tiene ni tendrá miedo, a pesar de que ni para él ni para su familia fue agradable. El inmueble, valorado en 3,5 millones de euros, siempre se había caracterizado por "la paz, la tranquilidad y la armonía con la naturaleza", algo que se veía alterado con el altercado que acaba de sufrir Miguel Bosé en su propia piel. El chalet en el que él continúa viviendo tiene cuatro habitaciones, cuatro baños y cuatro aseos, distribución que permite que cada uno tenga su espacio.