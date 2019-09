"Si me voy, gano. Si me quedo, también. Por no verte el careto gano, gano de las dos maneras", ha asegurado la colaboradora de 'Sálvame'.

Mila Ximénez no se ha tomado bien la traición de sus dos pilares fundamentes dentro de la casa de Guadalix, Kiko Jiménez y El Cejas. La colaboradora de ‘Sálvame’ no ha entendido su nominación, aunque ha admitido que se trata de un juego. Sin embargo, la tensión dentro de la casa ha estallado durante los posicionamientos y han protagonizado una tensa discusión.

‘GH VIP 7’: Sofía Suescun, confundida con el «tonteo» entre Kiko Jiménez y Estela Grande

«Esta decisión la tomé el jueves con una intención, es verdad que a raíz del jueves he compartido momentos divertidos con Adara y Dinio. No sabía dónde posicionarme… He visto la reacción de Mila porque ha empezado a arremeter con ciertas cosas muy ruines. No me sorprende que lo haga porque ella está acostumbrada a esto, con cosas que pueden hacer daño al exterior. Pensaba que no te molestaba tanto que te hubiera nominado«, decía Jiménez.

Mila Ximénez, al enterarse de la traición de Kiko y El Cejas: «Mala persona»

«Que la gente vea el 24 horas y que vea lo que hace este señor. Aquí estamos todos trabajando como perras y él está haciéndose el tupé. Si me quedo vas a ver la Mila de verdad. Has cogido el papel del que se fue, el gallito del corral. Lo que te falta es respeto por la gente», contestaba la colaboradora de ‘Sálvame’.

‘GH VIP 7’: Diego Matamoros, molesto con Estela Grande por hablar de su familia

«Si me voy, gano. Si me quedo, también. Por no verte el careto gano, gano de las dos maneras», le decía Ximénez. «¿Tú te crees que tienes la potestad para joderme a mí? A ver si el que te va a joder soy yo… Te voy a joder«, advertía el ex de Gloria Camila. «A mi no me vas a joder porque no te lo voy a consentir«, finalizaba la periodista.

‘GH VIP 7’: Estela desvela un encontronazo que tuvo con Marta López, novia de Kiko Matamoros