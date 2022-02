Las últimas horas han sido muy complicadas para Chabelita Pantoja después de las duras acusaciones de Kiko Rivera en una entrevista a la revista ‘Lecturas’. La joven «está destrozada» y este jueves daba la cara en plenos exámenes para responder las duras palabras de su hermano. Atónita y todavía sin asimilar los titulares de Kiko, Chabelita intenta centrarse en sus exámenes universitarios pero le cuesta concentrarse y centrarse tras «el brutal ataque en el que ha salido en su contra». Así mismo lo asegura ella en ‘Ya son las ocho’. Horas después de su primera aparición, la joven ha entrado en el mencionado programa y ha confesado que Kiko Rivera se ha puesto en contacto con ella a través de un mensaje instantáneo a través de Whatsapp.

Desde que este miércoles se vieran las declaraciones y Kiko Rivera se quedara sin entrar en ‘Secret Story: la casa de los secretos’ por decisión de la dirección del programa y de la productora, mucho se ha hablado de la posibilidad de que el DJ emitiera un comunicado pidiéndole perdón públicamente a Chabelita. Este comunicado, que anunciaba Kiko Hernández a última hora del miércoles cuando reveló que Kiko regresaba a Sevilla desde Madrid tras la negativa del concurso de que entrara, no ha llegado. Sin embargo, Chabelita asegura que sí ha habido un perdón pero a título personal.

Sonsoles Ónega ha querido saber si Kiko se ha puesto en contacto con Chabelita y ella ha confirmado esta información. Sin embargo, a pesar de que su hermano le ha pedido perdón, ella no está del todo contenta con el mensaje que Rivera le habría mandado a lo largo de esta tarde. «He recibido un mensaje por whatsapp pero para decir lo que me ha dicho, mejor que no me hubiera dicho nada», ha respondido la colaboradora de televisión que ha entrado al programa a través de una videollamada. «El perdón que me ha hecho a mí no sé si es el perdón porque se arrepiente de haberlo contado, por la presión y todo, ahora por la noche… que ya es jueves, o por lo que cuenta», ha continuado explicando.

«Yo creo que él no se ha dado cuenta de lo que hace es bastante grave. Yo creo que ese es el perdón el que yo me espero», ha dicho. Sin embargo, Chabelita Pantoja ha dejado clara su postura y asegura que ahora mismo «no necesita» el perdón de su hermano, Kiko Rivera. Sonsoles ha querido saber si la joven ha aceptado su perdón, pero Chabelita asegura que para ella «es como si no lo hubiera recibido, de verdad», responde de manera tajante.

