Kiko Rivera ha emitido un comunicado para pedir disculpas públicamente. Sus recientes declaraciones sobre su hermana, Chabelita Pantoja, han provocado un aluvión de críticas ante las cuales se ha sentido abrumado. Arrepentido, el hijo de Isabel Pantoja ha alzado su voz con el fin de dejar claro que «no soy ningún machista ni ningún maltratador».

En el escrito que ha publicado en sus redes sociales, el DJ ha matizado sus palabras. «La vida a veces te pone en situaciones complicadas. En algún momento cuando me dejen explicaré como es esa entrevista, porque la manera en que está escrita no es ni mucho menos lo que yo quería comunicar», dice. «Quizás me haya equivocado en contar algo tan personal, pero no me gustaría que pensarais que iba para atacar ni mucho menos. Se han dicho cosas sobre mí muy fuertes incluso llamándome machista o maltratador insinuando que debo dinero o que ya no estoy junto a mi mujer (todos ellos tendrán que demostrarlo). Sin más quiero pedir disculpas también a toda la gente que me quiere y me sigue se que muchos de ellos están sufriendo. Pero por favor entender que en esta ocasión no he querido atacar de ninguna de las maneras pero entiendo que de la forma en que está escrito parezca una humillación. Sin más, un saludo vuestro amigo Kiko Rivera», concluye.

«Añoro a mi familia, pero no los quiero tener cerca»

Minutos después de lanzar su comunucado, el músico ha intervenido en directo en ‘Sálvame’. Allí se ha explayado a gusto. Está arrepentido de lo que ha dicho, pero se siente muy dolido con su familia. Su relación con su madre y con su hermana lleva tiempo siendo mala, casi inexistente. Y en el futuro es probable que siga siendo así, ya que es lo que le han recomendado los especialistas. Lo primero que me ha dicho mi psiquiatra es que me aleje de mi familia porque no me viene bien. He seguido esas instrucciones«, ha revelado.

Asimismo, ha aclarado que sus palabras contra Chabelita no han sido producto de una recaída: «No he tenido ninguna recaída, gracias a Dios». En la actualidad, recibe terapia para superar sus problemas emocionales: «Sigo con mi tratamiento y con mis historias. No es fácil, pero sigo haciéndolo». En ese sentido, cree que sus médicos tienen razón. Estar en contacto con los suyos le provoca dolor. «Hay momentos en los que echo muchísimo de menos… Los añoro, pero no los quiero tener cerca en estos momentos. No es que no les tenga cariño o que no los quiera, pero yo también me encuentro solo a veces. Mis sentimientos hacia mi madre y hacia mi hermana son los que son, no lo voy a ocultar».

El músico ha pedido disculpas en reiteradas ocasiones. «Me he equivocado, pero no soy ningún machista ni ningún maltratador», ha insistido. «Juro por lo más sagrado que no tenía intención de hablar de mi familia… pero al final de la entrevista te preguntan algunas cosas. Yo me encendí como un cerillo y quizás me encendí demasiado. Me he equivocado y no me siento nada bien por ello«.

«A mi hermana lo la he llamado porque no sé cómo explicarme»

Kiko Rivera ha enviado un mensaje de WhatsApp a Chabelita para pedirle disculpas, pero no se ha atrevido a descolgar el teléfono: «No he llamado a mi hermana porque no sé cómo explicarme. Prefiero ahorrarme ese mal trago».

