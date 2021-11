A pesar de que la calma parecía haber llegado a la vida de Kiko Rivera gracias a su acercamiento con Isabel Pantoja, pero todo se ha torcido debido a su enfrentamiento con su prima, Anabel Pantoja, y su hermana, Chabelita Pantoja. Sobre esta última, el DJ no ha dudado en echarle en cara en ‘Sábado deluxe’ el discurso que dio en la boda de la colaboradora de ‘Sálvame’. Además, el hijo de la tonadillera no perdona que en su día, cuando tenía un problema de adicción, la colabora de ‘El programa de Ana Rosa’ le brindara su ayuda.

Kiko Rivera no entiende el motivo por el que Chabelita Pantoja sintió celos de su abrazo con Isabel Pantoja y la tacha de ser una egoísta por no alegrarse de que él y su madre se perdonaran en Cantora. De la misma forma, el interprete de «Cicatriz» le quita la razón a su hermana y niega que a él se le perdone más rápido que a ella. «Ha hecho muchísimas cagadas que yo le perdoné. Cuando hablo de algo es porque me ocurre a mí, no me meto en temas que no tienen que ver conmigo. Cuando en ‘GH Dúo’ cuento el problema de mis adicciones, ella se hace exclusivas de algo que no tiene ni puta idea. Está sacando provecho de ello y encima diciendo que su hermano te ha ofrecido droga«, rememora e indica en que lo deja pasar a pesar de que se siente dolido por el hecho de que ni Chabelita ni su prima le brindaron su ayuda.

Sin embargo, conforme pasaban los minutos, Kiko Rivera sacaba su carácter y echaba en cara a su hermana el trato que había tenido esta con su abuela, doña Ana. «No creo que esté triste por su muerte, no le hablaba desde que tenía 18 años… Mi abuela estaba tosiendo y mi hermana estaba con el móvil y no le dio ni agua«, ataca y reconoce que es consciente de que la joven tan solo fue a Cantora para estar al lado de su madre.

No quiere ninguna guerra con su hermana

Kiko Rivera no quiere tener ninguna guerra con Chabelita y solo espera que sea feliz y que tenga una vida plena con su pareja. Sin embargo, lanza un dardo envenenado y admite que la joven le ha llamado en varias ocasiones para pedirle ayuda por algunas discusiones domésticas que estaba teniendo con Asraf Beno. «Siempre he estado para ella, ni la humillo para sentirme mejor, ella se monta su propia película… A veces para ella no somos su familia. Prefiero contar tantas cosas de mi hermana… prefiero callarme», dejaba caer.

Por otro lado, Kiko Rivera también se ha llevado las manos a la cabeza al recordar el discurso que dio Chabelita Pantoja en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Unas palabras que eligió la joven y que al DJ no le hizo ninguna gracia y consideró que fue un ataque gratuito hacia su persona. El marido de Irene Rosales insiste en que su hermana debió posicionarse en su momento en la guerra que tuvo con su madre y le echa en cara que no medió en el conflicto. Eso sí, tras reflexionarlo, el hijo de Isabel Pantoja admite que se ha equivocado y le ha pedido perdón a su prima y a su hermana por haberlas acusado de no tener ni oficio ni beneficio. Además, insiste en que está dispuesto a sentarse a hablar con ellas para aclarar todos sus problemas.