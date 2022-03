Kiko Rivera se ha convertido, una vez más, en protagonista de una polémica. El hijo de Isabel Pantoja lleva meses sin hablarse con su hermana, Chabelita Pantoja, lo que hizo pensar que no iba a felicitar a su sobrino, Alberto, al que siempre ha felicitado públicamente. Ha llamado la atención que no lo hiciera esta año, por lo que las críticas al dj no se han hecho esperar.

Cansado de que haga lo que haga es criticado, Kiko ha querido enseñar la prueba de que sí ha felicitado a su sobrino, aunque en esta ocasión ha preferido hacerlo de manera privada. Aún así, ha enseñado el mensaje que le ha mandado a través de WhatsApp. Aunque ha querido mostrar naturalidad, lo cierto es que este año ha decidido hacerlo de manera diferente a lo que nos tiene acostumbrados.

Kiko le ha escrito a su hermana un mensaje que iba directo a su sobrino: «Felicidades a mi Alberto de parte de sus tíos y sus primos», ha escrito. Chabelita le ha contestado con un audio de siete segundos, que podría ser un mensaje de agradecimiento de Alberto. Kiko Rivera le ha contestado. El dj ha preferido no revelar qué se han dicho en estos audios, pero sí aprovecha la ocasión para mostrar su hartazgo.

Kiko Rivera desvela el mensaje que le ha mandado a su sobrino

«No tengo que andar dando explicaciones, pero aquí tenéis la cantidad de mentiras que se dicen…», dice Kiko Rivera. El linchamiento que ha recibido por no felicitar públicamente a su sobrino -algo que suele hacer cada año- ha hecho que el dj deje constancia en sus redes sociales de que sí lo ha hecho de manera privada. Aunque ha sido un intercambio de mensajes de lo más corto, Kiko no quería dejar pasar la fecha del nacimiento de su sobrino, con el que tiene una buena relación.

«Basta ya, ya está bien. En la historia anterior lo podéis comprobar todo. No es con mal rollo, pero las cosas como son. No me gusta que salga una noticia de que yo no he felicitado a mi sobrino. Que no lo haya felicitado públicamente no significa que no lo haya hecho. No sé qué hacer ya, porque si hablas públicamente te machacan, si lo haces de manera privada, te machacan porque no se enteran… Paz y amor chicos», ha dicho desde el despacho de su casa.

No lo ha felicitado a través de las redes sociales

Ni rastro en las redes sociales de Kiko Rivera de una foto con felicitación a Albertito. A pesar de que nos tenía acostumbrados a que lo hiciera cada año, el hecho de que esté distanciado de su hermana ha hecho que el dj tome la decisión de no hacerlo. Aunque el pequeño, con el que mantenía una relación muy cercana y buena, no es responsable de los problemas que puedan tener su madre y su hermano, ahora ha sido uno de los perjudicados por el distanciamiento. Eso sí, le ha mandado un mensaje en privado.

Te interesará saber...