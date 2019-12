Ana, la primera hija en común de Kiko Rivera e Irene Rosales, cumple cuatro años. El hijo de Isabel Pantoja y la colaboradora de ‘Viva la vida’ le han organizado un cumpleaños de lo más divertido a su pequeña del alma. Sin embargo, la fiesta, que estaba ambientada en el universo de ‘Frozen’, ha contado con dos notables ausencias.

Kiko Rivera felicita a su hija por su cumpleaños y recuerda que nació en un momento complicado

El DJ y su mujer hacían uso de sus redes sociales para felicitar a la pequeña y dedicarle un emotivo mensaje a su princesa. «Hace cuatro nació una princesa, una princesa con un súper poder, el poder de hacer feliz a toda aquella persona que le rodea», decía Rosales.

Kiko también aprovechaba la ocasión para festejar esta fecha tan señalada y reconocía que su vida había cambiado considerablemente desde que la pequeña Ana llegó al mundo. «Ver tu cara de felicidad rodeada de tus amiguitos y familia y de tus personajes favoritos de ‘Frozen’ no tiene precio«, comentaba el hijo de la tonadillera en sus redes sociales junto a una imagen en la que se veía muy feliz a padre e hija.

Isabel Pantoja llegaba con un gran regalo

Isabel Pantoja no quiso perderse el cumpleaños de su nieta y, tal y como han narrado en ‘Viva la vida’, ha llegado al recinto sola y en su coche, algo que no antes no solía hacer. Se ha mostrado muy contenta aunque se ha mostrado preocupada por dejar sola a su madre: «Está regular«.