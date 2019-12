1 Irene Rosales se ha cansado de los ataques

Irene Rosales no está dispuesta a dejar que personas a las que no conoce de nada se permitan el lujo de opinar de su vida y las decisiones que toma en ella. Como personaje público sabe que se expone a los comentarios de cualquiera, pero siempre habría que tener un respeto, no tanto al personaje, sino más bien a la persona. Con ello, la mujer de Kiko Rivera ha estallado.