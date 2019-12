Irene Rosales ha tomado la decisión de poner en conocimiento de las autoridades un desagradable mensaje lleno de descalificaciones e insultos que recibió hace unos días. La mujer de Kiko Rivera ha intervenido en ‘Viva la vida’ para explicar cómo se ha sentido y qué medidas ha tomado. Sin embargo, lo que la nuera de la tonadillera no se esperaba es que el autor que escribió esas palabras se ha vuelto a poner en contacto con ella durante el programa de Telecinco.

Irene Rosales denuncia a la policía un asqueroso mensaje de un fan

“Irene, ¿qué se siente teniendo que comerle la p*** a ese mongel? ¿por dinero? ¿no podías trabajar? Y encima cornuda… qué palo te vamos a meter”, era el mensaje que recibía Irene Rosales hace unos días, tal y como ella misma compartió en sus redes sociales. La colaboradora de ‘Viva la vida’ asegura que ha tenido una semana muy agradable y que está cansada de las críticas. «Cuando lo leí me entró miedo. La Guardia Civil me dijo que hacía muy bien en denunciar este tipo de casos porque soy un personaje público. Me preguntaron que si había alguien que pudiera hacerme algo y dije que no. No tengo a nadie que me quiera pegar una paliza…«, relataba en el espacio de Emma García.

Tras estas palabras, Irene Rosales comunicaba que acababa de llegarle otro correo procedente del mismo remitente. «He recibido otro mail supuestamente del padre de la persona que me mandó el mail. Me dice que su hijo está viendo la tele, que está llorando, que lo está pasando mal, que está enfermo y que se arrepiente«, desvela.

Sin embargo, estas palabras de arrepentimiento no han conseguido hacer que Rosales cambie de opinión. «Voy a seguir por la vía judicial y que la Policía llegue hasta donde tenga que llegar. Si es una broma de mal gusto, por una persona que esté enferma no se pueden escribir esas burradas», finalizaba.