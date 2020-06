Kiko Rivera no deja de sorprendernos. Su perfil de Instagram es una mina y cada vez que sube una instantánea es para dejarnos boquiabiertos. Aunque la mayor parte de sus publicaciones van destinadas a promocionar sus nuevos proyectos musicales, de vez en cuando nos sorprende con una de esas fotos divertidas o de su infancia.

Durante el confinamiento, Kiko Rivera no ha dejado de mostrar todas las joyitas que ha encontrado en el baúl de los recuerdos: fotos junto a su abuela, del día de su nacimiento en el hospital, con su madre y su padre… Pero hasta ahora no habíamos visto ninguna que hiciera referencia a su paso por el colegio.

Y hoy ha sido el día. El hijo de Isabel Pantoja ha encontrado una foto junto a los compañeros de clase que tenía en el Colegio San Patricio de Madrid. Con su melena característica durante su niñez y adolescencia, Kiko Rivera recuerda lo mucho que disfrutó durante esa etapa de su vida.

Kiko Rivera comparte una foto de su paso por el colegio

«La mejor clase que pudo existir! Los mejores compañeros que pude tener! Hoy en día puedo decir que tengo la suerte de conservar las amistades del colegio! Disfrutar esa etapa porque es la mejor del 🌍 @instsanpatricio @colegiosanpatricio #madrid #recuerdos«, escribía emocionado con todos los recuerdos que guarda de esta etapa de su vida. Se trata de una foto inédita de su adolescencia en el colegio. Kiko asegura que de esos años guarda todavía la amistad de muchos de sus compañeros.

Llama la atención el aspecto de Kiko Rivera en la foto, ya que aparece con su melena, esa que lucía durante sus años en el colegio, algo en lo que han reparado algunos de sus seguidores. «Únicooo Kiko ❣️ buenos recuerdos de la infancia😘», «Qué pelado 😂», «Pelazo», «Míralo qué mono con su melenita», han escrito algunos de sus seguidores.

Aunque esta foto es inédita, puesto que nunca había mostrado instantáneas de su vida durante su etapa escolar, no es la primera vez que Kiko comparte con sus seguidores algunos momentos de su infancia. Sin ir más lejos, hace apenas unos días, compartía una foto junto a su abuela, a la que está muy unida, junto a un «sobran palabras…».

Acaban de celebrar el cumpleaños más difícil de Irene

Están siendo unos días de muchas emociones. Y es que este lunes celebraba Irene Rosales su cumpleaños más difícil, el primero tras la muerte de su madre, Mayte, tras una larga enfermedad. Kiko Rivera no dudó en felicitarla con un tierno y emotivo mensaje a través de las redes sociales.

«Quizás no sea el mejor de tus cumpleaños y este año con diferencia haya sido el peor de nuestras vidas. Pero sabes qué? Eres una madre 10, eres una mujer 10. Eres el motor que tira para adelante y nunca se cansa. Te amo por encima del 🌍 y con esta foto con nuestras dos princesas que son nuestro mejor legado te felicito en el día de tu cumpleaños. Feliz cumpleaños @irenerova24«, escribía emocionado.

Su marido, consciente del dolor que siente Irene tras la muerte de su madre el pasado mes de febrero, quiso felicitarle con un bonito mensaje, en el que recalca que es un día complicado, pero que está rodeado de muchas personas que la quieren. Lo ha hecho con una bonita foto en la que aparece la pareja en compañía de sus hijas.

Ha sido un comienzo de 2020 muy duro para la familia Rivera Rosales. Y es que el pasado mes de febrero, fallecía Mayte, la madre de Irene Rosales a causa de una larga enfermedad. De esto hablaba precisamente hace unas horas en el programa con el que colabora.

«Me siento culpable de que damos por hecho que las personas nos van a durar toda la vida. Me acostumbré a que mi madre tenía que cuidar a mi padre. Si tengo que poner la palabra culpa en mi vida, me siento culpable por no haber hecho que ella hubiera disfrutado también de su vida. Me he sentido muy egoísta», decía entre lágrimas al recordar el duro golpe que ha recibido ella y su familia.

Kiko Rivera ha sido su apoyo más incondicional en estos momentos tan duros, en los que no se ha separado tampoco de sus hermanos, con los que tiene una relación muy apegada.