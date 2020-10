El hijo de Isabel Pantoja ha anunciado que empieza una nueva etapa en su vida, donde se ha decantado por ser feliz. ¿Quién le ayuda a llevar este planteamiento a cabo?

Kiko Rivera lleva unas semanas en el foco de la noticia después de que desvelara que estaba atravesando por un momento complicado en el terreno personal. El hijo de Isabel Pantoja y el bache por el que pasa su relación con la cantante han copado numerosos titulares y lo seguirá haciendo, al menos unas semanas más. Y es que ni ellla ni él han dado todavía el paso de arreglar sus diferencias por todo lo ocurrido.

Mientras llega ese momento, Kiko Rivera ha apostado, tal y como él mismo anunció en sus redes sociales, a acudir a ayuda profesional para empezar una terapia. Además, sus amigos y algunos miembros de su familia están siendo clave para superar este momento tan difícil. Ahora ha empezado una nueva etapa y a través de su look más positivo anuncia qué ha elegido para estos meses.

«En este momento de mi vida estoy buscando hacer exclusivamente cosas que me hagan feliz. El momento es ahora! Ese es mi Lema! Os quiero familia ❤️», escribe Kiko Rivera junto a su look más original y divertido. Y es que no solo tiene un lema muy revelador con la etapa que empieza, también le acompaña su estilismo, con pantalones con caritas de ‘smile’ y una camiseta en la que pone: ‘El amor es mi religión’.

Kiko Rivera desvela a través de su look la nueva etapa de su vida

El dj cuenta con la ayuda de familiares y amigos, pero la mejor medicina la tiene en casa. Y es que hace apenas unos días, Kiko Rivera desvelaba cuál es la mejor medicina en estos momentos. Así lo confesó a través de las redes sociales con una instantánea en la que aparece con su hijo Francisco, fruto de su relación con Jessica Bueno, y sus hijas Ana y Carlota, fruto de su matrimonio con Irene Rosales.

«La vida me brindó estos 3 maravillosos hijos. No existe un amor más grande que el amor hacia un hijo. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ No prometo ser un padre perfecto pero si os prometo estar cada vez que me necesitéis sin importar nada, siempre vosotros delante. Ellos son mi mejor medicina 😌», escribía Kiko Rivera emocionado.

Su mejor medicina en estos momentos son sus hijos

Él mismo quiso compartir con sus seguidores en Instagram que ya está inmerso en la recuperación y que se encuentra cada día mejor. «Para decir verdad hoy he tenido un día bastante bueno. Poco a poco voy estando mejor. Conversaciones con profesionales y amigos me están haciendo ver esto de otra manera. Ahora tengo más claro que nunca que saldremos de esta. Gracias. Os quiero. Vuestros mensajes de apoyo me hacen mucho bien», terminaba diciendo a través de sus Stories.