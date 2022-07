Kiko Matamoros se está adaptando poco a poco a su vida tras unos durísimos meses en ‘Supervivientes‘. El colaborador ha perdido 20 kilos y, aunque no ha dejado de hacer planes desde que ha llegado a Madrid, hay quien piensa que su salud se podría haber visto resentida. El reality es, sin duda, la aventura selvática más complicada de la televisión, aunque él insiste en que está en plena forma. Tanto es así que no tiene reparo alguno en contar cómo se siente en su vida íntima con su novia, Marta López, la cual han retomado al reencontrarse en casa. “Dos veces en dos días separados. La segunda ya fue más rápida”, ha dicho el concursante entre carcajadas.

Unos días después de regresar de Honduras, Kiko Matamoros ha explicado que él y Marta López han mantenido relaciones sexuales en dos ocasiones, detalles que parece que no han sorprendido a sus compañeros. Entre otros a Lara Álvarez, quien fue preguntada por la respuesta de Kiko. «Estás hecho un chaval, no esperaba menos», respondió la presentadora. Aunque las semanas previas a ser expulsado han sido especialmente difíciles para Kiko, no ha perdido su apetito sexual en absoluto, una confesión que quién sabe si habrá gustado a la modelo.

Kiko Matamoros vuelve a demostrar que es un libro abierto y que ante la pregunta de Jorge Javier Vázquez de si ya había mantenido relaciones con su chica tras volver de ‘Supervivientes’, él no tiene nada que esconder. El catalán se echó a reír nada más escucharle, al igual que los otros participantes del programa, que al parecer también fueron testigo de sus palabras durante la gala del jueves 7 de julio en Telecinco.

Marta López y Kiko Matamoros no se han separado una vez se han reencontrado. La pareja tenía muchas ganas de verse y de compartir todas sus vivencias, prueba de ello, que en su primera noche tan solo durmieran dos horas. Tuvieron charlas hasta el amanecer, así como un sinfín de planes que quieren ir tachando de la lista. Un viaje a París es solo una pista de la época estival que le espera al tertuliano por delante, pero ¿querrá echar el freno en algún momento o todo lo contrario? Solo el tiempo lo dirá.