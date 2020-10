El colaborador ha hablado abiertamente de su vida sexual en ‘Sálvame’. Lleva cuatro años sin tener relaciones, pero no lo lleva mal: «No me apetece».

Este jueves, Kiko Hernández ha hecho unas sorprendentes declaraciones sobre su sexualidad en ‘Sálvame’. Los colaboradores hablaban sobre la última entrega de ‘La isla de las tentaciones’, donde muchos de sus concursantes han dado rienda suelta a sus pasiones. Rafa Mora confesaba que jamás participaría en un ‘reality’ de este tipo, aunque admitía que es incapaz de decirle “no” al trabajo. Por su parte, Kiko explicaba que nunca perdonaría una infidelidad por parte de su pareja. Sus palabras dieron pie a que Jorge Javier Vázquez le formulara varias preguntas sobre su vida íntima.

El colaborador lleva cuatro años sin tener relaciones

El madrileño contestaba sin ningún tipo de pudor: «Yo soy cerrado y además asexual. Soy asexual total. ¿Que surge, pues ha surgido? Pero que no hay ningún complejo ni nada», aseguraba, ante la mirada atónita de sus compañeros. Entonces, el presentador le ha preguntado cuánto tiempo lleva sin tener relaciones sexuales. El colaborador no hizo el más mínimo amago en disimular: lleva en dique seco bastante tiempo… «¡Uf! Cuatro años… Es que no me apetece. Si me apeteciera, ¿te crees que no lo haría?«, espetaba. «La única preocupación que tengo ahora mismo es perder los tres kilos que he engordado en vacaciones, con el confinamiento y con el Covid-19”, zanjaba.

Marta López, amiga de Kiko desde hace más de 20 años, le ha preguntado: «¿Tú solo tampoco?». El colaborador se molestaba un poco y le replicaba: «Eso es una ordinariez. Es tan soez, hija mía». Así ponía punto y final a una cuestión de la que ha hablado en alguna ocasión delante de las cámaras.

Kiko Hernández, hermético en lo relativo a su vida afectiva

A pesar de ser un rostro conocido, Kiko ha logrado mantener a raya los rumores sobre sus secretos de alcoba. En las dos décadas que lleva trabajando en la pequeña pantalla nunca ha dado detalle alguno de sus relaciones sentimentales. Hace dos años explicaba el motivo de su hermetismo en lo relativo a su vida amorosa. «Hay parcelas que me gusta reservar”, decía. Y aseguraba nunca ha sentido miedo alguno a lo que se pueda publicar sobre él: “Todos tenemos algo que ocultar, pero no hay nada que me preocupe si sale”. En una particular ‘autoentrevista’ en ‘Sálvame’, el planteaba los comentarios que despierta su orientación sexual en el público. “Me preguntan por la calle si eres gay”, apuntaba.

Patricia Ledesma, su única pareja conocida

La única novia oficial que se conoce de Kiko Hernández es Patricia Ledesma, a quien conoció en ‘Gran Hermano 3’ y con la que empezó una relación tan solo diez días después de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. Quizás algunos no lo recuerden, pero el exagente inmobiliario fue el primer concursante del ‘reality’ que protagonizó la primera hora sin cámaras. El suyo fue el primer ‘edredoning’ del formato. Aunque dentro del programa estaban muy unidos, y todo parecía indicar que eran tal para cual, la relación entre Kiko y Patricia hizo aguas y terminaron rompiendo. La madre de la sevillana, Encarni Manfredi, tuvo mucho que ver en su historia. Llegó a a hacerse más famosa que su hija al entrar como concursante de ‘Hotel Glam’. A día de hoy no mantienen contacto con asiduidad, pero a ambos les une un enorme afecto.