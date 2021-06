El colaborador de ‘Sálvame’ ha compartido una foto inédita de los últimos encuentros que tuvo con Mila Ximénez y otros compañeros de programa en su casa de Madrid.

Kiko Hernández ha vivido las peores horas de su vida después de que conociera la noticia de la muerte de su gran amiga y compañera de trabajo, Mila Ximénez. No pudo evitar emocionarse cuando en ‘Sálvame’ hicieron un homenaje a la sevillana justo el día de su fallecimiento. Poco a poco va a asimiliando su ausencia, pero está claro que todo le recuerda a ella. Tanto es así que no ha dudado en hacerle un pequeño homenaje a Mila con una foto inédita de una de sus quedadas fuera del plató de ‘Sálvame’.

En casa de Kiko Hernández se reunieron algunos de los compañeros de ‘Sálvame’, que se hacían llamar «el eje del mal». Fue un bonito encuentro entre Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Belén Rodríguez y Mila Ximénez. Los cuatro amigos estuvieron disfrutando de una comida en el jardín que Kiko Hernández tiene en su casa de Madrid justo cuando hizo un día increíble de sol.

«En mi casa #amigosparasiempre«, ha escrito Kiko Hernández junto a esta instantánea inédita del encuentro que hicieron en casa del colaborador de televisión. Fue un plan que organizaron fuera del plató de ‘Sálvame’. Aunque no era muy habitual verlos fuera de las instalaciones de Mediaset, los amigos siempre tenían tiempo para hacer planes de fin de semana.

Kiko Hernández ha compartido una imagen inédita con Mila Ximénez

Kiko Hernández ha sufrido mucho la pérdida de su gran amiga. Era uno de sus mejores amigos, apenas podía articular palabra en el programa especial que sus compañeros y Telecinco le han dedicado este miércoles. Y es que el colaborador era una de las personas más próximas a ella. Se querían a morir. De manera sincera. De manera incondicional. De hecho, no dudó en mandarle una corona de flores al tanatorio.

A través de las redes sociales ha elegido una imagen para compartir con sus seguidores cómo está viviendo la despedida. En su cuenta de Instagram ha publicado varias instantáneas muy especiales para él. Una de ellas muestra la preciosa corona de flores que «el eje del mal» le ha hecho llegar al tanatorio de la M-30 de Madrid, donde ha tenido lugar su último adiós. «El eje del mal no te olvida. Siempre juntos», reza el arreglo fúnebre. El término, acuñado por Paz Padilla, hace referencia a los tres colaboradores más ácidos de ‘Sálvame’: Kiko Hernández, Kiko Matamoros y Mila Ximénez.

Una corona de flores dedicada a MIla Ximénez, uno de los integrantes del «eje del mal»

También en su cuenta de Instagram, el colaborador ha dedicado unas bonitas palabras a Mila. «Hasta siempre, mi amiga, mi cómplice, mi todo en el programa…no tendré días en mi vida para agradecerte todo el cariño y todo el amor que me has regalado durante estos 20 años, buen viaje… gracias… gracias… gracias… TE QUIERO!», destacaba en la publicación de Instagram que compartió para despedir a su amiga.