Kiko Hernández, durísimo con Chabelita: “Eres una jeta, una caradura y una vaga”

4 Enfadadísimo

Tras desvelar este detalle Kiko Hernández no podía contenerse y, enfadadísimo, desvelaba que había aconsejado al dueño que le tomara medidas legales. “No eres profesional, no eres absolutamente nada y lo único que te queda que son estos cuatro bolos, chata. Los estás tirando a la basura porque no te presentas, de verdad es para que te pongan una denuncia…”.