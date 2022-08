La familia de Mario Biondo respira tranquila. Tras muchos años intentando demostrar que su hijo no se suicidó, por fin, ven cómo la Justicia italiana concluye que el cámara «fue asesinado». Nueve años después de ser encontrado ahorcado en la biblioteca de la casa que compartía con Raquel Sánchez Silva, se ha cerrado el caso. «Los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por manos desconocidas y posteriormente colocado en una posición capaz de simular un suicidio», ha dicho el juez.

En la sentencia se descarta el suicidio por completo y se mantiene que Mario Biondo murió a manos de terceras personas. Una versión por la que han luchado sus padres desde el año 2013 junto a criminólogos y peritos profesionales, pero no han conseguido demostrarlo hasta ahora. El instructor italiano, por su parte, considera que no se ha investigado lo suficiente, por lo que no se ha podido esclarecer lo sucedido. «En el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, deberían haberse realizado actividades de investigación (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros telefónicos) que de haberse dispuesto con prontitud en el momento inmediatamente posterior al descubrimiento del cadáver, podrían haber permitido la obtención de elementos de extrema relevancia investigadora (…) pero no se llevaron a cabo y, dado el tiempo transcurrido, no pudieron ser realizadas por las autoridades judiciales italianas», dice él.

Descarta que existiera un juego autoerótico por parte de Mario Biondo, al igual que el hecho de que hubiera bebido y consumido drogas. «El examen toxicológico (que, como se verá más adelante, fue desmentido por actos de investigación posteriores) reveló la presencia de alcohol y cocaína en la sangre de Mario Biondo. Estos exámenes, sin embargo, fueron contradichos por los exámenes posteriores de la autopsia que revelaron que no se tomaron muestras de orina del cadáver. Por tanto, se considera excluido que Biondo hubiera consumido alcohol y medicamentos«, explican en la sentencia.

La reacción de la familia de Mario Biondo

La familia de Mario Biondo ha dado las gracias a través de un comunicado al juez de instrucción de Palermo, donde aseguran sentirse satisfechos porque se haya probado que Mario fue víctima de un asesinato. Esto no implica que en España se abra la causa, pero ¿qué opina Raquel sobre esta noticia tan importante para los seres queridos de Mario? Ella guarda silencio y todo apunta a que seguirá siendo su tónica, pase el tiempo que pase.