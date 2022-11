Este jueves se ha sabido que el estado de salud de Bernardo Pantoja es preocupante. O lo que es peor: «Extremadamente grave», según ha adelantado Terelu. Su empeoramiento hace presagiar que el sevillano podría debatirse entre la vida y la muerte, por lo que el clan Pantoja ha hecho piña. Su hija, Anabel Pantoja, así como sus hermanos, Agustín, Juan e Isabel Pantoja están acompañando al sevillano en estas horas tan delicadas. Horas en las que otros familiares y seres queridos están igualmente preocupados, pero les han prohibido entrar en la habitación.

La lista de personas a las que se les ha impedido entrar en la habitación del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encuentra ingresado Bernardo, es larga. Llama la atención que la primera que fue apartada del círculo de familiares que están pendientes de Bernardo es su propia esposa, Junco. Tal y como han adelantado en ‘Sálvame’, la familia ni siquiera la avisó a tiempo cuando se enteraron de que había empeorado. «La brecha familiar es cada vez más grande. Junco ha tenido problemas para entrar en esa habitación», ha explicado José Antonio León, reportero de ‘Sálvame’. Al parecer, «ha sido la propia Isabel Pantoja la que la ha invitado a salir».

Su prima, Sylvia Pantoja, es otra de las personas ‘non gratas’ a las que le han dicho de manera tajante que no puede acercarse a acompañarlo. A pesar de que la cantante siempre ha tenido buena relación con Bernardo, también ha protagonizado fuertes discusiones con Anabel Pantoja, por lo que ella se niega rotundamente a que acuda a visitar a su padre.

Parece claro que la brecha entre los Pantoja y los que no entran en el círculo más íntimo del clan es enorme. Abismal. Tanto es así que otros muchos allegados se han quedado sin acceso alguno a Bernardo Pantoja en lo que podrían ser sus últimos momentos se han congregado en la cafetería del hospital. No eran unos pocos, eran bastantes los que aguardaban allí para tener, al menos, alguna noticia sobre su esperada, aunque no probable, evolución. En las redes sociales, el nombre de Isabel Pantoja se ha convertido en una de las tendencias de Twitter. Imposible no comentar el algarabío que se ha montado en la cafetería del centro sanitario.

«No me he enterado por los familiares: me ha llamado por teléfono Telecinco», lamenta Magdalena, tía de Bernardo Pantoja

Este jueves, a la costurera y los allegados a su marido les ha tocado aguardar durante horas en la cafetería del hospital para no coincidir con la tonadillera y los hermanos de su marido. Entre las personas vetadas estaban Rocío Cortés, hija del desaparecido Chiquetete y prima del ingresado. «Comía en Navidades con nosotros. He llamado a la mujer, que es el último número que tengo, y le he dicho que iba a venir a verlo», ha explicado por teléfono a ‘Sálvame’. «Nos podemos llevar el susto en cualquier momento, pero está vivo», ha comentado un amigo que también se ha quedado sin poder subir a su habitación.

Magdalena, hermana de doña Ana, ha lamentado este veto en un momento así. «Tenemos la entrada prohibida para verlo. No se puede subir, me he venido a apoyar a Junco». Asimismo, ha revelado que ha sabido por la televisión de la gravedad de su primo: «No me he enterado por los familiares: me ha llamado por teléfono Telecinco». Indignada, ha explicado que ahora le dan igual las viejas rencillas familiares: «Los demás no me importan ninguno. El único que me interesa es mi sobrino y el que siempre que he ido a verlo me ha dicho ‘Tita, qué alegría’. Mi sobrino siempre me ha pedido que estuviera ahí».

Pinocho, amigo del sevillano -del que se ha llegado a decir que podría ser su hijo ilegítimo– es otro de los que se ha encontrado con un portazo: «Me tienen prohibida la entrada. Yo lo he tratado como se merece y he estado con el el tiempo que ha necesitado».

Vídeo: Europa Press