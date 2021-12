Juan José Ballesta, aunque no lo acepte, no ha obrado bien. El actor que dio vida a ‘El Bola’ y por el que ganó un Premio Goya no está atravesando por un buen momento personal, pese a que en las imágenes de la polémica aparece bailando, muy feliz, cantando y bromeando con sus amigos sobre que van a tener un accidente de coche y se van a matar. No es para menos. Conducían a más de 180 kilómetros por hora en una carretera convencional plagada de coches y sorteando el tráfico sin caer en la idea de que no solo están ponen do en serio peligro su propia vida, sino también la de otros. Pero si esto no fuese suficiente escándalo por sí solo, además el intérprete, que pasó por los fogones de ‘MaterChef Celebrity’ sin demasiada fortuna, subió su fechoría a las redes sociales para divertir a sus seguidores, aunque al final lo que cosechó fue reproches, críticas y una condena clara a su actitud.

Vídeo: Europa Press

La vida de Juan José Ballesta se ha venido abajo por culpa de su ruptura de su novia, Jacqueline. Está destrozado y ha compartido imágenes destrozado en las redes sociales, siendo un mar de lágrimas y apenado por su nuevo fracaso sentimental. Fue entonces cuando sus amigos se presentaron en su casa dispuesto a hacerle salir de su sufrimiento y vivir buenos momentos. Sin embargo, ellos entienden esto como salir a la carretera, poner el coche por encima del límite de seguridad, poner sus vidas en juego y bailar y cantar mientras bromean sobre su propia muerte. Una polémica mayúscula que el actor ha querido restar importancia, subrayando que él no conducía y dejando claro que tan solo condujeron a 180 kilómetros por hora durante quince minutos, lo que tardó en regresar a su casa. Yendo tan rápido no sorprende que tarde tan poco en cubrir los trayectos en coche.

Ahora, Juan José Ballesta ha tenido oportunidad de explicar su fechoría en la carretera y reconoce que no lo ha hecho bien. Eso sí, tan solo cree que ha cometido un error al compartir las imágenes en sus redes sociales y no el superar el límite de velocidad y poner su vida, la de sus amigos y la del resto de conductores en peligro. “Yo creo que la culpa es mía por poner las historias, yo puse la historia llorando y me dijeron sal, no estés triste, te queremos, me llevaron con el coche a toda pastilla y dije que habéis sacado para alegrarme, no para estrellarme y a los 15 minutos estaba en casa, lo han aprovechado para rellenar contenidos”, se quejaba el actor de que sus imágenes de la polémica habían dado el salto a las televisiones y las redacciones de revistas y periódicos denunciando su peligrosa fechoría con sus amigos. Él no lo ve tan problemático. Vea el vídeo para conocer cómo se defiende de las críticas, cómo resta importancia a su error y qué va a hacer para subsanar esta situación para evitar caer en la misma problemática en un futuro. ¡Dale al play!