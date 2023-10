Jessica Bueno pasó página con el padre de dos de sus hijos, Jota Peleteiro. No fue nada fácil, de hecho, preocupó a su entorno durante meses debido a la tristeza en la que sumió tras su ruptura. Casi un año después la vida de ambos ha dado un giro de 180 grados, tanto que ella es concursante de 'Gran Hermano VIP' y está de nuevo enamorada de Pablo Marqués. Él, por su parte, ahora está soltero y centrado en sus negocios. Es precisamente una operación inmobiliaria la que le trae de cabeza desde el pasado mes de mayo, de hecho, ya ha rebajado su precio de venta. Y es que son muchos los gastos que implica este inmueble, entre otros, de jardinería teniendo en cuenta que tiene una parcela de más de 14.000 metros cuadrados. La revista SEMANA tiene todos los detalles de la pesadilla inmobiliaria del empresario y exfutbolista, Jota Peleteiro, en Mungía (Vizcaya), donde él y su familia cerraron un capítulo que previsiblemente no volverá a reescribirse jamás.

Las fotos de la casa de Jota Peleteiro que no logra vender

Aunque Jota Peleteiro no quiso mostrar fotografías de su interior cuando publicó el anuncio de su casa en un portal inmobiliario, esta vez sí ha querido hacerlo. Un paso al frente que demuestra que está dispuesto a todo. Incluso a renegociar las condiciones y el precio de salida, el cual por cierto es el más alto del municipio en el que está situado. Tal y como ha podido saber este medio, lo ha rebajado 100.000 euros el precio, pasando de 2,9 millones de euros a 2,8. Pero, ¿cómo es este chalet de cinco habitaciones y cuatro baños? La residencia, construida en el año 1995, no solo llama la atención por su imponente decoración, también por sus alrededores. Nos referimos a la parcela rodeada de zonas verdes, donde hay un solárium, una pista para caballos y una cuadra y hasta una piscina interior con sauna, comodidades que por supuesto no todo el mundo se puede permitir.

El joven de 32 años, quien ya está retirado del fútbol, ha podido amasar una gran fortuna, pero ahora no necesita tanto espacio. Por esta razón, ha decidido desprenderse de una casa con un enorme garaje para hasta 15 coches y un gimnasio en el que ponerse en forma, a pesar de ya no trabajar en el mundo del deporte. Para que, por fin, su deseo se haga realidad y pueda vender esta mastodóntica casa a la que se suma otra de invitados que, a su vez, tiene dos habitaciones ya sea para invitados o para el servicio. La vivienda tiene unas fantásticas vistas a la montaña, algo que le hace realmente especial y que sin duda fue fundamental para Jota Peleteiro antes de firmar la compraventa.

La propiedad de Jota Peleteiro, ex de Jessica Bueno, a la venta ahora por 2,8 millones de euros

Fue este el escenario en el que él y Jessica Bueno vivieron cuando él fichó por el Deportivo Alavés. Está muy cerca del aeropuerto y eso les facilitaba la vida a ambos, pero nada de esto ha sido suficiente para que se mantenga la casa entre sus propiedades. Años después de su adquisición Jota Peleteiro tiene otros sueños que nada tienen que ver con esta casa en la que sí fue feliz. Tan feliz que ha intentado aprovechar junto a sus hijos en el spa que hay en el sótano o disfrutando de una película en familia hasta hace muy poco. Ha querido presumir de estos instantes, dejando ver la falta que les hace en su día a día. No te pierdas todas las fotografías a continuación.

1 de 11 La casa está distribuida en 5 habitaciones y 4 baños 2 de 11 Tienen una parte dedicada a la hípica, la gran pasión de Jessica Bueno 3 de 11 Esto supone un gran coste debido a los cuidados que debe tener el jardín 4 de 11 Es una casa en la que se puede tener gran intimidad 5 de 11 La cocina tiene una zona con isla 6 de 11 Los baños aparentemente son sencillos, pero espaciosos 7 de 11 Algunos techos son abuhardillados 8 de 11 Grandes ventanales que permiten la entrada de luz 9 de 11 Cerramientos en la casa que permiten que sea hogareña, a pesar de su gran espacio 10 de 11 Cuenta con gimnasio, espacio muy utilizado por Jota Peleteiro hasta el final 11 de 11 El exfutbolista es un gran amante de los coches, en especial de los todo terreno