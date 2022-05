La muerte de José Luis Losa a los 47 años ha caído como un jarro de agua fría en Munera, la tierra natal del que fuera ganador de ‘Supervivientes’. Están desolados y así se lo confirman a SEMANA desde el Ayuntamiento. «Estamos consternados», dicen. No solo porque un habitante haya fallecido un mes y medio después de su mujer, sino también porque tenían trato diario con él. Ejercía como concejal socialista de la corporación municipal desde 2019 y era muy querido, tanto es así que todos sus compañeros han acudido a su funeral este lunes 9 de mayo para darle su último adiós. «Todos los trabajadores del Ayuntamiento de Munera han ido a la iglesia de San Sebastián para despedirse de José Luis», nos cuentan.

El Alcalde de Munera, Desiderio Martínez, está intentando digerir lo sucedido, de hecho, no ha dudado en decretar dos días de luto oficial en el pueblo. Las banderas ya ondean a media asta y se han cancelado todos los actos oficiales que había programados para estos días, muestras de condolencia para la familia de José Luis Losa. «Era una persona muy reconocida y popular», asegura Desiderio, quien trabajó mano a mano con él, pues Losa era concejal del grupo socialista. Trabajador, amigo de sus amigos e implicado como el que más, José Luis Losa deja un grandísimo vacío en Albacete, el lugar que le vio nacer y que en su día le encumbró cuando participó en la aventura selvática de Telecinco.

Todos recuerdan con cariño su buen hacer y su sonrisa, la misma que se apagó con la marcha de su mujer. José Luis fue encontrado sin vida este fin de semana en la casa en la que residía en Munera, el pueblo que ahora siente un profundo «dolor» días después de conocer la noticia. Su declive comenzó cuando falleció su mujer Inma a causa de un infarto, quien para él «era el motor de su vida», siendo este el principio del fin para él.

Vídeo: Europa Press

Sus hijos se han tenido que despedir de sus padres en cuestión de dos meses, un durísimo varapalo sobre el que uno de ellos se ha pronunciado públicamente. «Ya están juntos. Esto es lo que él quería. Ahora se estarán encontrando donde estén. Dentro del dolor que tenemos, ojalá ya se hayan encontrado (…) La pérdida de mi madre fue muy dolorosa, pero esto no creíamos vivirlo nunca. Es muy difícil», ha dicho su hija Inma. La madre del fallecido también se mostraba rota ante las cámaras y confirmaba que José Luis no había podido superar la muerte de su esposa. «Perdió a su mujer y no pudo con ello. No hacía más que decir que estaba muy solo. Estamos destrozados», ha dicho.

Además de sus íntimos, rostros conocidos que tuvieron la oportunidad de conocerle han utilizado las redes sociales o la pequeña pantalla para despedirse de él. Alba Carrillo, Isabel Rábago o Ion Aramendi le rendían su particular homenaje, palabras con las que quedaba más que claro que dejó huella allá donde fue.