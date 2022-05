El mundo de la televisión y, especialmente, el de los realities está de luto. José Luis Losa, quien fuera finalista de ‘MasterChef’ en 2016 y ganador de ‘Supervivientes’ en 2017, era encontrado sin vida en su domicilio de Munera (Albacete) este sábado. Una tristísima noticia que llegaba tan solo tres meses después de repentino fallecimiento de su mujer, Inma. Estas pérdidas han dejado completamente desolados a los dos hijos que tenía el matrimonio, José Luis e Inma, a quienes pudimos conocer en el reality de aventuras de Telecinco. Los dos jóvenes estaban muy unidos a sus padres.

Inma (25) y José Luis (21) están pasando por uno de los momentos más duros de su vida después de tener que hacer frente a la muerte de su padre, José Luis Losa, tan solo tres meses después de haber perdido a su madre, Inma, el pasado mes de febrero por un infarto. Tanto el ganador de ‘Supervivientes’ como su mujer se mostraban completamente orgullosos de sus dos hijos a través de las redes sociales y no dudaban en compartir fotos juntos a ellos mientras que disfrutaban de sus quehaceres diarios. «Poder abrazarte y decirte que te quiero es lo mejor de cada día, feliz cumpleaños princesa, que nada ni nadie te quite la sonrisa», escribía Inma en su perfil de Instagram hace varios años.

A su corta edad, los dos jóvenes han tenido que decirle adiós a sus progenitores en un corto espacio de tiempo. Un golpe que les ha dejado destrozados, aunque intentan mantener su dolor dentro de su intimidad. Este sábado, Iván González, que compartió muchos momentos con el chef en Honduras, confesaba que el pasado viernes había podido hablar con él y reconocía que «la pena le ha podido«. «Estoy noqueado, no me esperaba esto, me duele muchísimo por sus hijos«, aseguraba el joven completamente compungido. José Luis se ganó el cariño del público y de los suyos y por ello el Ayuntamiento de la localidad albaceteña ha declarado dos días de luto oficial por el fallecimiento de su vecino más ilustre.

Inma era el motor de la vida de José Luis

Un mes después del fallecimiento de su mujer a causa de un infarto, José Luis rompía su silencio en los medios de comunicación y aseguraba que aún no podía creer que su mujer no estuviera junto a él. Calificaba de «injusto» su fallecimiento y le daba las gracias a los médicos que pudieron atenderla el hecho de haber podido despedirse de ella. «Cuando le dio el infarto no sé si era consciente, estaba en la cama aquella, retorcida de dolor. Salió de mi casa consciente y entró en el hospital muy mal, casi sin pulsaciones, pude hablar muy poquito con ella», expresaba al borde del llanto.

«La pena le ha podido. Me dio a entender que se sentía solo y pidió que nos viéramos. Lo veía triste pero a la vez lo veía con ganas. José Luis sin Inma no era nadie», comentaba Iván González poco después de conocer la triste noticia.