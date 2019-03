3 Así recuerda a su padre con el paso de los años

“Mi padre era muy reservado, más triste que alegre. Me daba cuenta de que me estaba volviendo como él. Y me decía, yo no quiero ser así”. Estas eran las palabras de Jorge Javier Vázquez al narrar una de las épocas más duras de su vida y que casi le llevó a la depresión: “He superado un proceso depresivo, pero jamás he tenido depresión”.