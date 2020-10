Al presentador no le ha gustado el mensaje que dio la tonadillera a su hijo, Kiko Rivera, tras admitir que está «hundido»: «Estuvo muy desafortunada».

La reciente entrevista de Kiko Rivera en ‘Sábado Deluxe’ ha despertado un enorme interés. No solo por parte de la audiencia. También ha generado un montón de comentarios entre los colaboradores de ‘Sálvame’. Este lunes, los tertulianos analizaban las declaraciones del hijo de Isabel Pantoja, que ha desvelado su flirteo con una joven llamada Alicia en los platós de Telecinco y ha confesado que atraviesa un bache personal.

El DJ admitía en directo que se siente «triste» y avergonzado por haber sido desleal a su mujer. «Estoy hundido. No soy ningún ejemplo. Solo me queda decir que voy a seguir apostando por mi mujer siempre. No sé de qué manera agradecerle al Señor que la pusiera en mi camino porque si Irene no estuviese a mi lado igual no estaría vivo… Si pierdo a mi mujer ahora, no sé qué sería de mí«. Y revelaba que no levanta cabeza: el trabajo escasea y ahora es su mujer, Irene Rosales, la que lleva el dinero a casa. «No estoy feliz conmigo». La tonadillera intervino en el programa para tranquilizar a su hijo. «Me acabo de enterar de todo ahora», decía.

Jorge Javier carga contra Isabel Pantoja: «Estuvo muy desafortunada»

«Quiero que sepas una cosa, aparte de que tienes tu propia familia. Tu familia entera te adoramos. Por nada del mundo te dejaremos solo nunca». La cantante, muy afectada, enviaba un mensaje de apoyo a su primogénito. «Nos morimos por ti. No quiero que sigamos hablando de esos temas, Francisco, por favor. Eso te hace mal. Me hace mal. Quiero a mi hijo al de siempre, al contento, al alegre. Mi vida, tienes que pensar que somos personas y estamos sanos», señalaba.

Las palabras de Isabel Pantoja a su hijo han muy criticadas por¡ los colaboradores de ‘Sálvame’, que consideran que no dio a su hijo el apoyo que necesitaba. Jorge Javier Vázquez ha explicado por qué cree la llamada de la artista al ‘Deluxe’ “estuvo muy desafortunada”.

El presentador ha contado que vio el programa el fin de semana, pero que no le gustó nada el diálogo entre madre e hijo. “Solo aguanté cinco minutos escuchándola”. El de Baladona cree que el mensaje de Isabel Pantoja estaba destinado a hacer entender a Kiko que no mostrara “sus debilidades” en público. Tampoco ha visto con buenos ojos que le recordara “el mal que le hace a él y a ella”.

Otros colaboradores, como Chelo García-Cortés, tampoco estaban de acuerdo con el contenido de la llamada de la Pantoja. “Me dio tanta rabia que no le mandé ningún mensaje”, decía la gallega. «No puedes regañar a una persona cuando está en el suelo y tiene el valor de decir que tiene depresión, que no se encuentra. Tienes que darle apoyo. No te puedes avergonzar de tener a tu lado a alguien que tiene depresión”. Por su parte, Kiko Matamoros apuntaba: “Ella en la llamada no intenta darle ánimos a su hijo, sino salvar sus propios muebles. Y luego con ese exceso de dramatismo, que es ridículo”. Gema López fue menos severa. “Ella intentó dejar claro que no sabía” lo que le pasaba a su hijo y que su actitud era: “Si lo llego a saber, yo te curo”.

Que Jorge Javier haya hablado sobre las palabras de Isabel Pantoja no es cuestión baladí. En diciembre de 2019, el presentador anunció públicamente que estaba recibiendo tratamiento para combatir la depresión que padece. Ha sido uno de los peores veranos de mi vida. Estoy tomando antidepresivos», confesaba. Sus visitas al psiquiatra comenzaron después del verano. Tras el ictus que sufrió en marzo del año pasado su vida dio un giro de 180 grados. A medida que pasaba el tiempo se sentía más desanimado, por lo que decidió acudir a un profesional. «A finales de octubre me diagnosticaron una depresión». Ir a terapia, detallaba entonces, le aportaba «equilibrio, estabilidad, tranquilidad y me encuentro otra vez en un proceso de renacimiento».

«Ella estuvo muy mal»

Quizás porque sabe bien lo que es el abatimiento ha sido tan crítico con Isabel Pantoja. Si el bache que atraviesa Kiko Rivera se debe a una depresión, tiene claro que la manera de abordarlo debe ser diferente. «Kiko siempre defiende a su madre. Me ha parecido brutal cuando ella le dice «ni tienes derecho…’ y él le dice: No es eso, no es eso. Y eso tiene mucho que ver con esa filosofía de Pantoja: dientes, dientes, que es lo que les jode’. Que al final es: ‘No muestres las debilidades, siempre sonrisas’. Ella estuvo muy mal. En es llamada fue Isabel Pantoja artista más que madre».