Jessica Bueno comienza el 2021 por todo lo alto anunciando que está embarazada por tercera vez. Tendrá su segundo hijo con el futbolista Jota Peleteiro

No hay mejor manera de comenzar el 2021 tras lo vivido en 2020 que anunciando buenas noticias. La encargada de portar tan esperanzadoras buenas nuevas ha sido Jessica Bueno, quien fuese pareja de Kiko Rivera y madre de su primer hijo, que acaba de anunciar que está embarazada por tercera vez, fruto de su relación con el futbolista Jota Peleteiro. El nuevo año no ha hecho nada más que empezar y en sus primeros coletazos ya tenemos motivos para celebrar y ver con esperanza el futuro. Y es que después de tantas muertes a las que nos hemos visto obligados a informar, reconforta saber que el mundo no para y palpamos ya el futuro. Un futuro que heredarán los retoños que están por venir, como será el segundo hijo que Jessica Bueno tendrá con Jota Peleteiro, el tercero para ella.

Parece que la cuarentena impuesta por el coronavirus está dando sus frutos, no solo para aplacar el avance de la pandemia, sino para hacer que la magia suceda. Y es que tras unos meses encerrados en casa, poco a poco se han ido desvelando sus frutos: varios embarazos de famosas que vienen a confirmar el baby boom que sucede tras el confinamiento. Muchas horas muertas, unidas a la obligatoriedad de estar junto a tu pareja encerrados en escasos metros tiene como resultado el embarazo no solo de Jessica Bueno, sino también el de Edurne, el de Paula Echevarría, el de Sara Sálamo y María Pombo, estas dos últimas ya han tenido el placer de ver el rostro de sus hijos. Un importante momento que Jessica Bueno realizará a mediados del recién estrenado 2021.

El embarazo de Jessica Bueno, la primera buena noticia del 2021

La buena nueva de que Jessica Bueno está a punto de formar la familia numerosa al anunciar que está embarazada por tercera vez es un aire de esperanza para este 2021, tras unos meses especialmente duros. Ha sido la propia modelo y el futbolista que ahora milita en el Deportivo Alavés quienes han dado a conocer su dulce espera a través de sus perfiles personales en las redes sociales. Lo han hecho con una significativa foto, posando frente al árbol de Navidad y en compañía de sus hijos mayores. Jessica Bueno ya no puede ocultar su incipiente barriguita y parece que tampoco es su intención y es que el ceñido vestido marrón con el que posa para su feliz anuncio deja entrever que una nueva vida se está formando en su interior.