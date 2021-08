La modelo ha celebrado su aniversario presumiendo de tipazo y de vacaciones junto al mar.

Este martes, Jessica Bueno ha celebrado su 31 cumpleaños. Lo ha hecho de la mejor manera posible: de vacaciones y acompañada de su marido, Jota Peleteiro, y sus hijos. La modelo, que ha dado a luz recientemente a su tercer hijo, ha querido compartir su felicidad en las redes sociales con un bonito mensaje.

«17-08-90🦁} Hoy cumplo 31 años. Me siento agradecida por mis 31. He llegado a los 31 habiendo terminado un grado de cuatro años, formada en una profesión que me apasiona. He llegado a los 31 habiendo formado una familia preciosa«, arranca diciendo en su post de Instagram. «He llegado a los 31 años teniendo tres hijos maravillosos. Hoy me encuentro en mi quinta semana post parto, no estoy tan en forma como otros veranos pero he llegado a los 31 años sintiéndome joven y con ganas de disfrutar de esta maravillosa vida que dios me ha regalado. He llegado a mis 31 años con todo lo que había soñado y aún me queda un mundo por delante para seguir soñando».

«Mi marido me ha sacado de mi burbuja para disfrutar juntos»

Su pareja, Jota Peleteiro, ha querido sorprenderla con un regalo muy especial. Le ha preparado una escapada romántica a su mujer para festejar sus 31 primaveras: «Mi marido me ha sacado de mi burbuja tres días para disfrutar juntos, él y yo, así que también puedo decir que he llegado a mis 31 años con el mejor regalo, por que mi mayor regalo es que tú me quieras«, concluye.

En su publicación, la que fuera pareja de Kiko Rivera ha compartido imágenes de sus días de relax en altamar. Porque ella y el futbolista han surcado los mares abordo de un yate en el que la andaluza ha mostrado su figura sin complejos. Solo ha pasado un mes desde que diera a luz a su hijo Alejandro y ya se encuentra bastante recuperada del alumbramiento.

Sobre su proceso de recuperación tras dar a luz: «Debo ser paciente»

Su tercer hijo vino al mundo el pasado 13 de julio a Alejandro. El bebé llegó al mundo a través de una cesárea y Jessica ha enseñado su proceso de recuperación tras engordar entre 18 y 20 kilos a lo largo de los últimos nueve meses: «No he hecho nada salvo comer sano. Mantenerme todo el día ocupada con el pequeño y dormir poco. Debo ser paciente«, reconocía recientemente. Ahora, su máxima prioridad es el cuidado de su retoño. Lo de volver a la silueta de antes puede esperar y por eso se lo toma con calma.

Ella misma ha confesado en su perfil de Instagram que incluso estando de escapada, lo más importante para ella son sus seres queridos. «Yo que pensaba que este año no pisaría la playa y hoy hemos podido volver a escaparnos con Fran y pasar el día con nuestro tigre mayor ❤️ desde que nació Alejandro intento escaparme algún día y hacer algún plan con mis chicos mayores para poder centrarme sólo en ellos», decía hace apenas unos días.