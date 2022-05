Este lunes, el plató de ‘El Hormiguero’ ha recibido la visita de recibe de Javier Cámara. El intérprete presenta su nueva serie titulada ‘Rapa’, que se estrena en Movistar+ el próximo 19 de mayo. «También estoy en el teatro con ‘Los Farsantes’, estoy que lo peto», ha arrancado diciendo en su entrevista con Pablo Motos.

La charla con el presentador de Antena 4 ha sido muy animada. El actor, convertido ya en invitado platino (lo que quiere decir que ya ha ido al programa más de 10 veces), ha contado con mucho sentido del humor cómo se pelea con la báscula. «Me encantaría no comer cosas con azúcar, pero no lo he conseguido. Estoy aprendiendo a controlar la ansiedad. Tengo varios problemas», bromeaba. Y ha contado que le resulta bastante complicado vencer la tentación de no picar entre horas cuando está en casa: «Lo que me pasa es que no me doy cuenta… Tú te engañas. Empiezas a abrir el frigorífico y vas comiendo. La gente te dice apaga la tele, mastica. Yo estoy aprendiendo a masticar… Es ansiedad, pero la controlaremos».

Javier Cámara ha contado que «en la época de ‘Siete vidas» las señoras tocan la barriga»

Pablo Motos contestaba que una vez llegó a probar a masticar una palomita de maíz «20 veces», pero el resultado no le resultó demasiado grato. Javier Cámara seguía relatando, con mucha guasa, las cosas que le han pasado con su barriguita: «En la época de ‘Siete vidas’ me daban collejas las señoras. ‘Te tocan la barriga! Te dicen: ¡Anda queeee! Las señoras te agarran el michelín».

Además de las chanzas sobre sus kilitos de más, Javier Cámara ha hablado de su último trabajo en una producción audiovisual. La historia de ‘Rapa’ se traslada a la gallega Serra de Capelada, en el marco de la tradicional celebración de la Rapa das bestas que se ve sacudida por un crimen. «La rapa as es una especie de limpieza que le hacían a los caballos salvajes los limpiaban, les cortaban el pelo… Hay unos señores fuertes que tiran a los caballos al suelo y les cortan las crines», ha relatado.

Pablo Motos no ha podido evitar comentar algo tan escatológico como veraz: «Los caballos pueden cagar caminando, que es algo que los humanos no podemos hacer. Ves una procesión y lo hacen. ¡Y es que no les cambia la cara!». Cámara continuaba poco después hablando de su papel de «un profesor que es un mal profesor y le han llevado a este pueblo precioso de Galicia y es testigo de un asesinato. Con eso encuentra la motivación para investigar».

Te interesará saber...