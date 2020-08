María Teresa Campos ha invitado a Terelu Campos a su programa de Youtube, ‘Enredadas en la Red’, donde han charlado sobre la vida de ambas.

Hasta el episodio número nueve Terelu Campos no ha sido invitada al programa de su madre, Enredadas en la Red, un espacio de Youtube en el que cada vez cuenta con más suscriptores. Ha sido este jueves cuando la hija de María Teresa Campos y su progenitora han charlado sobre la vida y sobre el pasado frente a las cámaras, dejando una vez más titulares para el recuerdo. Ambas se encuentran en Málaga, ciudad natal de madre e hija donde veranean cada año, aunque esta vez cada uno de sus movimientos, al igual que los del resto de españoles, estén sujetos a restricciones. Tras comentar que Terelu es la que mayores lazos conserva en la Costa del Sol, a pesar de que resida en Madrid desde hace varias décadas, la que fuera reina de las mañanas ha lanzado una pregunta que no ha dejado indiferente a nadie. «¿Hay algo que se te haya quedado por decirme?», preguntaba María Teresa. Y, a pesar de que Terelu Campos confesaba que no y que siempre que había tenido que decir algo a su madre lo había hecho, la matriarca de las Campos aprovechaba ese instante para ser del todo sincera.

«A mí sí me ha quedado algo por decirte y lo he pensado muchas veces. Dios mío…con tanto trabajo bien hecho que no es porque sea mi hija sino porque es así. De los que yo me siento muy orgullosa…nunca te he dicho perdóname por ser mi hija. Si no fueras mi hija hubieran pasado otras cosas que yo veo que pasan…», decía María Teresa. A sus ojos su profesionalidad no había sido del todo valorada y, además, ha dejado caer que, en ciertos momentos de su carrera, algunos trabajos no han salido adelante por su apellido. Sus palabras no pillaban por sorpresa a Terelu, quien se ha mostrado muy comprensiva ante esta confesión de María Teresa Campos.

«Te entiendo porque a mí me ocurriría lo mismo con mi hija, pero yo he tenido una suerte tremenda de que seas mi madre. En el aspecto personal y también en la profesión…aprender todos los días, saber algo, todos los días apoyarnos. Para mí es una recompensa, aunque esté en un momento en el que me gustaría que cuajaran cosas. No tengo prisa, he aprendido a tomarme la vida con calma y disfrutar de la vida porque creo que es importantísimo», respondía Terelu Campos. Lo hacía tranquila, con sosiego y sin indignarse ni un ápice, a pesar de que en varias ocasiones hay quien ha atribuido algunos de sus trabajos a «posibles enchufe» por «ser hija de».

No obstante, no ha sido el único asunto que han tratado en esta distendida entrevista. También ha habido tiempo para charlar sobre el amor. Terelu ha dejado más que claro que tiene la puerta completamente cerrada a esa parcela y que no se plantea volver a tener pareja, pues así está plenamente feliz. «Un tío en mi cuarto de mi baño no lo concibo», ha comentado la hija mayor de María Teresa Campos entre carcajadas. Un deseo diferente al de María Teresa, ya que ella sí tiene una actitud mucho más receptiva a la hora de rehacer su vida con un hombre tras su ruptura con Edmundo Arrocet.