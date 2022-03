Cuatro meses después de la demoledora entrevista de Pepe Navarro, Ivonne Reyes ha tomado la palabra para contestar al presentador. «Yo estuve muy enamorada. Mi hijo es fruto del amor», ha afirmado visiblemente molesta con las declaraciones de su ex. La venezolana, quien ha estado muy nerviosa durante su intervención en el ‘Deluxe‘ mostrándose en todo momento a la defensiva, ha desmentido la versión de su ex.

Ivonne Reyes ha comenzando explicando el motivo por el que ha tardado en realizar esta entrevista. «Prefiero ver las cosas cuando pasa el tiempo y con tranquilidad. No actuar en caliente. Ahora estoy dispuesta a desmentir todas las barbaridades que dice». «. Ha confirmado que cuando estuvieron juntos «siempre se comportaron como pareja. Nosotros no nos veíamos de vez en cuando, nos veíamos todos los días», ha subrayado.

«Él en ningún momento mantuvo complejo de culpa durante nuestra relación. Nos lo pasábamos bien los dos. Yo estaba muy enamorada. Le quise mucho. Esta persona, hoy día, no tiene nada que ver con la que conocí. Yo sentí que él estaba enamorado de mí. A mí me dijo que había dejado a su mujer. Él estaba en mi casa todos los días», ha indicado. En distintas ocasiones se ha enfrentado a los colaboradores del programa que rebatían su versión con distintos datos.

Ivonne Reyes habla de su hijo

La modelo, de 54 años, se ha mostrado molesta en varios momentos de la entrevista cuando se ha cuestionado el tema de la paternidad de su hijo. «Mi hijo no se pregunta quién es su padre porque ya lo sabe, él ya sabe cien por cien que su padre es Pepe Navarro». También ha explicado que en su día Pepe Navarro quiso tener relación con este, pero «le dejó tirado en varias ocasiones» en las que quedaron en verse.

Alejandro Reyes quiso ver la entrevista del presentador. «La vio y se descojonó de risa. Le pareció que era surrealista. Ahora no quiere tener ningún tipo de relación con su padre. Renunció a la pensión barata que le daba su padre», ha recalcado. Asimismo ha indicado que su hijo no se someterá a la prueba de paternidad. «Perdió su oportunidad, pasó su tren, ya ni su hijo ni yo nos vamos a hacer ningún test». También ha señalado que no se fía del presentador, por ello no contempla hacerse nuevamente la prueba.

La venezolana ha explicado que cuando mantenía su affaire con el presentador su entonces mujeres, Eva Zaldívar, les pilló ‘in fraganti’. «Él salió por otra puerta y se escondió en un taxi, pero Eva sabía perfectamente lo que allí estaba pasando».

